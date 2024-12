Đang yên ổn chồng bỗng dưng đòi ly hôn, lý do khiến vợ ngã ngửa vì bất ngờ

Nhìn bảng lương và thưởng Tết công ty chồng, tôi sốc nặng khi biết lý do chị nhân viên có mức rất cao GĐXH - Tình cờ thấy bảng lương và thưởng tại công ty chồng, tôi sốc nặng khi biết mối quan hệ giữa chồng và chị nhân viên được ưu ái.

Tôi có một hôn nhân mãn nguyện, một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng chồng và hai con. Tuy chưa phải là khá giả, như những gì đang có, tôi hoàn toàn hài lòng bởi không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định, chi tiêu thoải mái và lo cho con có được nơi học tập tốt với mức học phí cao.

Gia đình hai bên cũng dành tình yêu thương đối với chúng tôi. Trước đây khi chưa lấy chồng, nhìn cảnh một số người quen của tôi đau khổ vì chồng ngoại tình, phụ bạc mà tôi thấy sợ. Nên khi lập gia đình, tôi cũng lựa chọn người yêu thương mình, tính cách đàng hoàng. Chồng tôi là một người nổi trội trong số những người tán tỉnh, muốn có được tình cảm của tôi.

Chồng tôi rất chăm chỉ việc nhà, anh ấy sẵn sàng nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà sạch sẽ… Anh ấy cũng thoải mái để vợ đi xa trong các chuyến làm việc của công ty. Đời sống cá nhân của chồng cũng rất lành mạnh, chịu khó tập thể dục thể thao, bia rượu có chừng mực. Tôi rất tin tưởng, tự hào về người chồng của mình, chưa bao giờ phải buồn phiền bất cứ điều gì.

Thế nhưng, chỉ trước đây vài hôm thôi, chồng bỗng tỏ ra nghiêm túc. Anh ấy đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và nói nếu ly hôn vợ sẽ được nhiều quyền lợi về vật chất cũng như có quyền nuôi con… Tôi cứ tưởng chồng đùa, bật cười, nhưng khi nhìn vào chữ ký sẵn, thông tin cá nhân của hai vợ chồng cũng đầy đủ kèm theo là nét mặt buồn bã của chồng thì tôi hiểu chồng hoàn toàn nghiêm túc.

Bất ngờ khi chồng đòi ly hôn dù đang hạnh phúc. Ảnh minh họa

Tôi đọc kỹ lá đơn xin ly hôn, trong đó chỉ viết là hai vợ chồng không hợp nhau, muốn ly hôn để giải thoát cho nhau… Đó không phải là lý do, khi tôi hỏi mọi chuyện thực sự do đâu, chồng tôi mới nói thẳng: "Lâu nay anh âm thầm chịu đựng, cố tỏ ra bình thường để gia đình đầm ấm. Nhưng anh không chịu nổi em nữa rồi, em hay so đo, so sánh anh với người khác. Anh biết mình thế nào, khả năng của anh chỉ đến thế thôi. Giờ chúng ta chia tay, em thoải mái đến với những người mà em hằng mong ước".

Nghe chồng nói, tôi bất ngờ trước lý do chia tay của chồng. Tôi biết có những lúc mình còn càu nhàu, than vãn, muốn chồng mạnh mẽ và nhanh nhạy trong làm ăn nên có nói ra người này, người kia để chồng học hỏi. Chồng tôi quá nhạy cảm, anh ấy cho rằng vợ là người đòi hỏi cao, xem thường anh ấy vì sự nghiệp chưa có gì nổi bật. Anh ấy nói rằng bản thân chịu đựng đã lâu, để bụng mà không thổ lộ điều gì với vợ. Nhất là chuyện ghen tuông, chồng cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại nghĩ tôi đi khách sạn với người đàn ông khác.

Tôi không muốn ly hôn vì mọi thứ tôi có thể rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại được để gia đình yên ổn. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ vậy, anh ấy quyết tâm cho việc ly hôn bằng cách đã tìm nơi bí mật để thuê nhà tới đó ở. Mỗi lần về nhà cũng chỉ gặp con ít phút rồi lấy thêm đồ đạc cá nhân mang đi. Mỗi khi vợ nhắn tin, gọi điện đều không trả lời. Chỉ nhắn lại nhắc nhở tôi sớm ly hôn.

Chồng quyết tâm ly hôn, còn một số người thân của tôi cũng khuyên tôi nên chấp thuận vì chồng đã như thế rồi khó mà níu kéo. Chồng là người hiền lành, chăm chỉ và thương yêu vợ con nên tôi chưa muốn đưa ra quyết định để sau này phải hối hận. Tôi có nên chấp thuận ly hôn, hay là tìm cách khuyên chồng trở về với vợ con? Hãy cho tôi lời khuyên!

Chồng cả tháng háo hức về buổi họp lớp, vợ sốc nặng khi biết lý do thật sự là gì GĐXH - Ngày chồng đi họp lớp rồi trở về lúc nửa đêm trong tình trạng say, tôi rụng rời khi biết được anh ta đã làm một việc phá nát gia đình.