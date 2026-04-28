Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng
Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.
Tháng 4, tiết trời dần chuyển sang hè và vẫn mang một chút hơi hướng mùa xuân, tại chợ đang diễn ra một cuộc "tranh tài vị tươi ngon". Thịt heo quá ngậy, thịt bò quá nóng, thì những người sành ăn thực thụ đã âm thầm chuyển hướng sang loại "thịt trắng" dưới nước: Cá chẽm (Cá vược).
Tại sao lại là cá vược? Vì tháng 4 là mùa cá vược béo ngon nhất. Sau cả mùa đông nghỉ ngơi, thịt cá lúc này săn chắc, mịn màng như tuyết, gần như không có mùi tanh. Đặc biệt hơn, nó được gọi là "rau bổ não" tự nhiên, giàu DHA và nhiều nguyên tố vi lượng.
Nhà có trẻ nhỏ đang đi học hoặc người làm việc trí óc nên ăn nhiều để tăng cường trí nhớ và năng lượng, hiệu quả hơn hẳn so với các loại thực phẩm chức năng.
Không những thế, cách chế biến cá vược lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần hấp vài phút là có ngay món ngon giữ trọn vị tươi. Tháng Tư này, hãy bớt ăn thịt đỏ và đổi bữa sang ăn cá nhiều hơn để cả gia đình cùng "tươi mới" từ thể chất đến trí não nhé.
Nếu bạn chưa biết nên nấu món gì với cá vược thì có thể tham khảo các món sau đây:
Món 1: Cá vược nấu tom yum
Điểm nổi bật của món ăn: Chua cay kích thích vị giác, cực đơn giản. Cá vược ít béo, cộng với thịt mịn, khi kết hợp sả và cà chua bi tạo hương thơm thanh mát, thêm tương tom yum vào là lập tức đánh thức vị giác. Khi vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được vị chua cay đậm đà trước tiên, rồi vị ngọt cá tan ra đầu lưỡi, thêm rau mùi càng thêm sảng khoái.
Nguyên liệu: Cá vược, sả, cà chua bi, rau mùi, tỏi, ớt tươi, tương tom yum.
Cách làm:
Sơ chế: Thái phi lê cá, ướp đường + muối + bột năng, trộn đều với dầu. Xương cá ướp muối + bột năng + dầu (ít bột hơn phần thịt). Sả đập dập, cà chua bi cắt đôi, lá chanh thái chỉ. Thân non sả đập dập rồi băm nhỏ, cuống rau mùi + tỏi băm nhỏ, ớt tươi cắt nhỏ. Chuẩn bị một chén tương tom yum.
Cho sả, tỏi, ớt, rau mùi vào bát, thêm nước mắm + nước lọc + đường trắng, ướp 10 phút (nêm nhạt tay). Sau 10 phút vớt bã ra để riêng.
Chiên xương cá vàng thơm, lấy ra một nửa đầu + đuôi cá xếp đĩa. Thêm nước nóng nấu lấy nước dùng cá. Xào thơm cà chua và sả, cho tương tom yum vào xào nhỏ lửa, đổ nước dùng vào, dùng muỗng tán nhỏ, lọc bỏ bã, thêm bơ + bột năng để sốt sánh lại, nêm đậm tay.
Trải sốt ra đĩa, trụng chín phi lê cá, để ráo nước, xếp cá lên, chan sốt lên trên, thêm cà chua bi, rắc hỗn hợp sả + lá chanh thái chỉ lên mặt.
Món 2: Cá vược hấp
Điểm nổi bật: Hấp cá vược giúp giữ nguyên vị tươi nguyên bản nhất. Thịt cá trắng mịn, tan trong miệng, không tanh không khô. Thịt cá vược giàu đạm ít béo, nhiều DHA và khoáng chất, dễ tiêu hóa. Cộng với hành gừng khử mùi tanh, chan dầu nóng + xì dầu hấp cá, thanh đạm mà đủ cuốn hút tạo nên món ăn thích hợp mọi lứa tuổi!
Nguyên liệu: Cá vược ~500g, 2 cây hành lá, gừng, ớt đỏ, xì dầu hấp cá, muối, rượu nấu ăn, rau mùi.
Cách làm:
Cá rửa sạch, khứa dọc hai bên lưng. Cho vào tô, rắc chút muối + rượu + gừng + hành, xoa đều hai mặt, ướp 30 phút.
Cắt ớt đỏ thành chỉ, lá hành xanh thái chỉ. Cá ướp xong dựng đứng lên đĩa, lót gừng hành đã ướp phía dưới cá.
Nồi hấp đun sôi nước, cho cá vào hấp 8 phút lửa lớn. Tắt bếp, đậy nắp ủ thêm 3 phút. Lấy ra, đổ bỏ nước trong đĩa + gừng hành cũ, rưới xì dầu lên cá, đặt gừng chỉ + hành chỉ + ớt chỉ + rau mùi lên trên, chan dầu nóng 70% nhiệt độ là xong!
Món 3: Cá vược kho hành
Điểm nổi bật của món ăn: Ngoài giòn trong mềm, thịt cá tươi ngon. Hành tây xào thơm thấm vào thịt cá, cắn một miếng thoảng nhẹ mùi hành, thơm phức, ngon đến dậm chân. Thịt cá vược giàu đạm ít béo, hành thơm kích thích ăn ngon mà không ngán.
Cách làm món cá vược kho hành cũng rất đơn giản, người mới vào bếp cũng làm được!
Nguyên liệu: Cá vược, hành lá, gừng, tỏi.
Cách làm:
Cá rửa sạch cắt khúc, cho hành gừng tỏi + 1 muỗng rượu + 1 muỗng xì dầu + 1 muỗng bột năng + nửa muỗng muối + chút tiêu, trộn đều ướp 15 phút.
Dầu nóng, đặt mặt da cá xuống chiên vàng, lật mặt tiếp tục chiên đến khi hai mặt vàng đều.
Cho hành gừng tỏi vào, thêm 1 muỗng xì dầu + chút nước, kho khoảng 3 phút, rắc hành lá lên là hoàn thành!
Chúc các bạn ngon miệng và thành công với món ăn của mình!
Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026Ăn - 41 phút trước
GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.
Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyếtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đìnhĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.
Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"Ăn - 16 giờ trước
Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.
Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?Ăn - 1 ngày trước
Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.
Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Bạn có đang "ngược đãi" vị giác của cả gia đình? - Logic nêm nếm: Thứ tự đúng quyết định 80% thành bại của món ănĂn - 1 ngày trước
Đây là những gia vị "nhạy cảm".
6 đặc sản 'gây thương nhớ' của đất Tổ Vua Hùng: Ăn một lần là nhớ cả đờiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ nổi tiếng với Giỗ Tổ Hùng Vương và không gian linh thiêng tại Đền Hùng, vùng đất Phú Thọ còn khiến du khách “phải lòng” bởi nền ẩm thực dân dã nhưng đậm đà bản sắc. Mỗi món ăn nơi đây không chỉ ngon mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, ký ức và nếp sống của cư dân vùng trung du.
Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèĂn
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.