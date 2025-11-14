Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Trong tập 21 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Tú cho rằng Ngân là người tội nghiệp, đáng thương khi kỳ vọng vào chồng để giờ đây phát hiện hoá ra chồng mình là người chẳng ra gì... Nhưng Viễn không nghĩ thế, anh cho rằng Ngân ngay từ đầu đã biết Nghiêm là người như thế nào nhưng vì cứng đầu, cô vẫn bước tiếp với chọn lựa của mình.

"Vấn đề là Ngân có muốn biết thông tin hay không thôi chứ gõ đâu chả ra thông tin. Cái đồ cứng đầu như con lừa, biết giẫm phải mìn rồi mà vẫn cố bước tiếp. Bây giờ còn con bé Tép nữa, phải bịt mũi cắn răng mà bước tiếp thôi" - Viễn nói.

Đúng như Viễn nói, sau khi xem được video chồng cưỡng bức bạn gái của Đức, Ngân hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bỏ Nghiêm không phải là điều dễ dàng khi Ngân luôn muốn mình mang đến một gia đình toàn vẹn cho con gái. Nhìn cảnh Tép hạnh phúc bên bố và cách Nghiêm chăm sóc con gái, Ngân cảm thấy khó để quyết định.

Ngân muốn giữ gia đình vì con gái còn nhỏ, cần có sự chăm sóc của bố. Ảnh VTV

Trong khi đó, Nghiêm rất muốn được đề bạt và đây đang là thời điểm Viện nghiên cứu nơi anh ta làm việc chuẩn bị thăng chức cho một số gương mặt tiêu biểu của Viện. Thấy Nghiêm đến và bày tỏ quan điểm của mình, Viện trưởng nói, với tư cách là lãnh đạo, ông muốn các nhân viên của mình phải đảm bảo có năng lực chuyên môn lẫn đạo đức.

Thấy Nghiêm vẫn cứng đầu không nhận lỗi của mình, Viện trưởng đã đưa cho Nghiêm xem video của anh ta. Nghiêm tái mặt khi nhìn những hình ảnh hắn ta cưỡng bức Nga được ghi lại trọn vẹn. Đây là điều hắn không ngờ đến.

Viện trưởng thẳng thắn với Nghiêm rằng ông đã rất thất vọng khi xem clip này. Nhưng Nghiêm vẫn cứng đầu không nhận lỗi, ngược lại, anh ta yêu cầu Viện trưởng nên tỉnh táo chứng minh tính xác thực của video này bởi có thể được làm bởi AI nhằm hạ uy tín, gây đổ vỡ gia đình.

Nghiêm bất ngờ khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cưỡng bức Nga. Ảnh VTV

Ngay sau cuộc gặp với Viện trưởng, Nghiêm đã đi gặp Trung với tất cả sự tức giận. Trung nhắc nhở Nghiêm về điều khoản hợp đồng giữa hắn ta và Ngân, đó là ai là người phản bội thì người đó phải ra đi tay trắng. Trung nói nếu Nghiêm không muốn trắng tay thì phải có phương án sớm.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Viễn đã mời Đức trở thành thành viên của công ty mình với chế độ đãi ngộ đặc biệt. Chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của bạn trai mình với những người bạn thuở ấu thơ, Nga có cảm giác khó chịu, nhất là khi thấy Tú và Đức thân thiết với nhau.

Viễn đã hẹn riêng Nga và nói về những gì Nga đang làm đã gây nguy hiểm cho Đức. Ảnh VTV

Sau đó, Viễn hẹn riêng Nga nói chuyện và tại đây, Viễn đã phân tích lời khai của Nga đang đẩy Đức vào nguy hiểm như thế nào. Nga vô cùng bối rối khi nghe những gì Viễn nói và sự thẳng thắn của anh khiến Nga cảm thấy hổ thẹn. Nga cho biết cô ta khai như vậy vì sợ ảnh hưởng đến kết quả thực tập của mình. Viễn nói không có đạo đức thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì.

Nga cảm thấy xấu hổ và ê chề sau những lời của Viễn. Nga gọi điện cho Nghiêm nói trong hoảng loạn rằng mình đã làm theo những gì Nghiêm sai bảo, nhưng Nghiêm đã cúp máy trước khi nghe được câu Nga nói rằng cô ta đã gặp cả Viễn nữa. Nghe tiếng tút bên đầu kia của điện thoại, Nga điên cuồng la hét.

Nga thất vọng khi bị Nghiêm phũ phàng tắt điện thoại không muốn nghe cô nói. Ảnh VTV

