Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Lằn ranh", tại cuộc gặp bí mật giữa Viên (Doãn Quốc Đam) và Hồng Thiệu (Nguyễn Mạnh Cường). Biết Viên đang tuyệt vọng muốn rời khỏi Việt Đông, Thiệu không ngần ngại tận dụng cơ hội. Hắn gật đầu xem xét con đường thoát thân cho Viên nhưng đổi lại, Viên phải hoàn thành một yêu cầu "không thể từ chối".

Thỏa thuận ngầm giữa hai kẻ cùng đường khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, báo hiệu những biến động mới.

Cuộc gặp bí mật và đã có những thỏa thuận ngầm giữa Viên và Hồng Thiệu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển (Mạnh Trường) có bữa cơm thân mật tại nhà vợ chồng Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh). Qua những câu chuyện tưởng như nhẹ nhàng, Triển biết con gái ông Sách đang du học và được kỳ vọng sẽ trở về Việt Đông làm việc sau khi tốt nghiệp. Bà Tứ thậm chí còn đề xuất cho con gái về làm tại tập đoàn Trinh Tam.

Triển tới ăn cơm tại nhà Phó bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

Trong khi đó Dương "nhọ" sau khi bị bắt đã khai ra một cái tên hoàn toàn mới: đó là A Hồng – người phụ trách quản lý dòng tiền ra vào của đường dây. Sự xuất hiện của nhân vật này nhiều khả năng sẽ mở ra một tầng bí mật mới trong hoạt động tài chính của tổ chức.

Dương sau khi bị bắt đã khai ra một số nhân vật bí hiểm. Ảnh VTV

Tập 11 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 14/11 trên kênh VTV1.

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.