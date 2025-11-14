Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc
GĐXH - Tập 11 phim "Lằn ranh" hé lộ những tính toán ngầm khi Viên tìm đường trốn, Triển tiếp xúc gia đình ông Sách.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Lằn ranh", tại cuộc gặp bí mật giữa Viên (Doãn Quốc Đam) và Hồng Thiệu (Nguyễn Mạnh Cường). Biết Viên đang tuyệt vọng muốn rời khỏi Việt Đông, Thiệu không ngần ngại tận dụng cơ hội. Hắn gật đầu xem xét con đường thoát thân cho Viên nhưng đổi lại, Viên phải hoàn thành một yêu cầu "không thể từ chối".
Thỏa thuận ngầm giữa hai kẻ cùng đường khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, báo hiệu những biến động mới.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Triển (Mạnh Trường) có bữa cơm thân mật tại nhà vợ chồng Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh). Qua những câu chuyện tưởng như nhẹ nhàng, Triển biết con gái ông Sách đang du học và được kỳ vọng sẽ trở về Việt Đông làm việc sau khi tốt nghiệp. Bà Tứ thậm chí còn đề xuất cho con gái về làm tại tập đoàn Trinh Tam.
Trong khi đó Dương "nhọ" sau khi bị bắt đã khai ra một cái tên hoàn toàn mới: đó là A Hồng – người phụ trách quản lý dòng tiền ra vào của đường dây. Sự xuất hiện của nhân vật này nhiều khả năng sẽ mở ra một tầng bí mật mới trong hoạt động tài chính của tổ chức.
Tập 11 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 14/11 trên kênh VTV1.
Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bứcXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.
NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chínhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.
Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với DũngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".
Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hônXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hônXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.
Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hônXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.