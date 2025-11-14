Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Khán giả thán phục khi xem hậu trường quay cảnh Phương Oanh và Doãn Quốc Đam

Thứ sáu, 14:00 14/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hậu trường cảnh quay gia đình đang bên bờ đổ vỡ của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam khiến khán giả thán phục trước tài năng diễn xuất, sự nhập vai đỉnh cao của diễn viên.

Tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng mang đến nhiều cảm xúc với nhiều tình tiết gây xúc động. Phân đoạn Mỹ Anh (Phương Oanh) đối thoại với Đăng (Doãn Quốc Đam) lần cuối trước khi kéo vali rời khỏi căn hộ của hai vợ chồng đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Để có được cảnh quay ấn tượng đó, clip hậu trường cho thấy hai diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không chỉ nhập vai hoàn toàn, mà còn cảm nhận được bạn diễn đang đẩy mạch cảm xúc như thế nào để ăn ý với nhau.

Phương Oanh rơi nước mắt nhưng lại là một cảm xúc hoàn toàn khác với những phân đoạn rơi nước mắt sau khi phát hiện chồng ngoại tình hay nước mắt khi dựa vào bố... Đó là nét tinh tế trong diễn xuất của Phương Oanh. Còn Doãn Quốc Đam thêm lần nữa khiến khán giả phải trầm trồ vì khả năng lột tả nội tâm nhân vật của mình.

Diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam xúc động trong hậu trường cảnh khóc đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Hậu trường một phân đoạn trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", Doãn Quốc Đam lau nước mắt cho Phương Oanh. Ảnh VTV

Có lẽ, cả Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đã hiểu được nỗi đau của một gia đình đang hạnh phúc giờ đổ vỡ, hệ lụy của ly hôn, con nhỏ phải gánh chịu cảnh xa người mình yêu thương để rồi có được những phân đoạn diễn xuất để đời như vậy.

Ở hậu trường, sau khi cả hai cùng rơi nước mắt, Doãn Quốc Đam vừa trao đổi về cảnh diễn chung với Phương Oanh, vừa lau nước mắt cho bạn diễn.

Phân đoạn trên phim trong tập 41, Mỹ Anh chính thức đề nghị ly hôn.

Trong một clip hậu trường khác, Phương Oanh khiến khán giả thán phục vì khả năng lấy cảm xúc đỉnh cao của mình. Xung quanh rất nhiều máy quay và các thành viên ekip, nữ diễn viên phải diễn một phân cảnh nội tâm khá nặng - hoàn toàn không có lời thoại, chỉ có một mình nhân vật Mỹ Anh đau đớn trong bi kịch hôn nhân của mình.

Chỉ cần khoảng 1 phút tập trung, Phương Oanh nhanh chóng "biến" thành Mỹ Anh với trái tim vụn vỡ, đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Hậu trường Phương Oanh lấy cảm xúc và nước mắt cho một phân cảnh tâm lý phức tạp.

Trong các tập từ 39 - 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", khi vai diễn Mỹ Anh của Phương Oanh phát hiện chồng ngoại tình đến khi quyết định sẽ ly hôn, diễn xuất của Phương Oanh nhận được vô vàn lời khen từ khán giả trong mọi phân cảnh. 

Cảnh hậu trường tập 39 sau khi được hé lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong cảnh trên sân thượng, sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên màn hình điện thoại, Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) quỵ gối và bật khóc nức nở. Phương Oanh đã nhập vai đến mức cả ê-kíp không khỏi xúc động.

Xem clip hậu trường, nhiều khán giả bày tỏ sự thán phục với diễn xuất của cô. Cũng từ clip hậu trường này cho thấy, nữ diễn viên đã khóc thật, mắt sưng húp, chân bị chảy máu khi ngã quỵ giữa nền xi măng mà không hay biết vì quá nhập tâm. Nhân viên hậu trường sau đó đã tới giúp nữ diễn viên băng vết thương.

Diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam xúc động trong hậu trường cảnh khóc đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Phương Oanh khóc thật, mắt sưng húp trong một cảnh quay ở tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Dù ở phân cảnh "xử tiểu tam" đầy mạnh mẽ, dứt khoát với người chồng phản bội, hay yếu đuối, nhói tim khi nói ra sự thật với con trai, với bố, với hai người em thân thiết hay phân cảnh chỉ có một mình... Phương Oanh đều diễn chạm đến cảm xúc người xem, đưa khán giả đồng cảm với nhân vật Mỹ Anh nói riêng và bộ phim nói chung. Không ít khán giả quả quyết, Mỹ Anh là vai diễn mà Phương Oanh thành công nhất - vai diễn để đời của nữ diễn viên.

Diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam xúc động trong hậu trường cảnh khóc đầy cảm xúc - Ảnh 3.Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam xúc động trong hậu trường cảnh khóc đầy cảm xúc - Ảnh 4.Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.

Diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam xúc động trong hậu trường cảnh khóc đầy cảm xúc - Ảnh 5.Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Cùng chuyên mục

Vợ chồng Đăng Khôi 'gây bão' với bức ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau

Vợ chồng Đăng Khôi 'gây bão' với bức ảnh kỷ niệm 2 thập kỷ bên nhau

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh chia sẻ kỷ niệm 20 năm bên nhau qua bộ ảnh độc đáo. Cặp đôi khiến fan không khỏi ngưỡng mộ với hình ảnh trẻ trung và dòng trạng thái hài hước.

Ngô Thanh Vân thông báo khẩn trên trang cá nhân

Ngô Thanh Vân thông báo khẩn trên trang cá nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ sự bức xúc về việc mạo danh hình ảnh và giọng nói của cô. Cô kêu gọi khán giả giúp đỡ trong việc báo cáo thông tin sai lệch.

Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc

Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tập 11 phim "Lằn ranh" hé lộ những tính toán ngầm khi Viên tìm đường trốn, Triển tiếp xúc gia đình ông Sách.

Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội

Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng

Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Tuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.

Con gái Á hậu Hoàng My gây chú ý trong ngày sinh nhật mẹ

Con gái Á hậu Hoàng My gây chú ý trong ngày sinh nhật mẹ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái Ayla trong ngày sinh nhật. Cô bày tỏ 2 ước nguyện giản dị đều liên quan đến con.

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.

Diện mạo và sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau khi bị đột quỵ

Diện mạo và sức khỏe hiện tại của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau khi bị đột quỵ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Huỳnh Anh Tuấn sau 2 tháng xuất viện vì cơn đột quỵ đã trở lại cuộc sống và công việc. Anh hiện đang tận hưởng cuộc sống ở Tây Ninh trong căn nhà chòi giản dị.

Xem nhiều

Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?

Hoa hậu quê Đà Nẵng ra sao sau 1 năm đăng quang Miss International?

Giải trí

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy xúc động nhìn lại 1 năm đăng quang Miss International 2024. Cô tiết lộ sắp sang Nhật Bản để đồng hành cùng Miss International 2025.

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Xem - nghe - đọc
Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem - nghe - đọc
Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

Giải trí
Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top