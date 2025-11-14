Khán giả thán phục khi xem hậu trường quay cảnh Phương Oanh và Doãn Quốc Đam

Tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng mang đến nhiều cảm xúc với nhiều tình tiết gây xúc động. Phân đoạn Mỹ Anh (Phương Oanh) đối thoại với Đăng (Doãn Quốc Đam) lần cuối trước khi kéo vali rời khỏi căn hộ của hai vợ chồng đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Để có được cảnh quay ấn tượng đó, clip hậu trường cho thấy hai diễn viên Phương Oanh và Doãn Quốc Đam không chỉ nhập vai hoàn toàn, mà còn cảm nhận được bạn diễn đang đẩy mạch cảm xúc như thế nào để ăn ý với nhau.

Phương Oanh rơi nước mắt nhưng lại là một cảm xúc hoàn toàn khác với những phân đoạn rơi nước mắt sau khi phát hiện chồng ngoại tình hay nước mắt khi dựa vào bố... Đó là nét tinh tế trong diễn xuất của Phương Oanh. Còn Doãn Quốc Đam thêm lần nữa khiến khán giả phải trầm trồ vì khả năng lột tả nội tâm nhân vật của mình.

Hậu trường một phân đoạn trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", Doãn Quốc Đam lau nước mắt cho Phương Oanh. Ảnh VTV

Có lẽ, cả Phương Oanh và Doãn Quốc Đam đã hiểu được nỗi đau của một gia đình đang hạnh phúc giờ đổ vỡ, hệ lụy của ly hôn, con nhỏ phải gánh chịu cảnh xa người mình yêu thương để rồi có được những phân đoạn diễn xuất để đời như vậy.

Ở hậu trường, sau khi cả hai cùng rơi nước mắt, Doãn Quốc Đam vừa trao đổi về cảnh diễn chung với Phương Oanh, vừa lau nước mắt cho bạn diễn.

Phân đoạn trên phim trong tập 41, Mỹ Anh chính thức đề nghị ly hôn.

Trong một clip hậu trường khác, Phương Oanh khiến khán giả thán phục vì khả năng lấy cảm xúc đỉnh cao của mình. Xung quanh rất nhiều máy quay và các thành viên ekip, nữ diễn viên phải diễn một phân cảnh nội tâm khá nặng - hoàn toàn không có lời thoại, chỉ có một mình nhân vật Mỹ Anh đau đớn trong bi kịch hôn nhân của mình.

Chỉ cần khoảng 1 phút tập trung, Phương Oanh nhanh chóng "biến" thành Mỹ Anh với trái tim vụn vỡ, đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Hậu trường Phương Oanh lấy cảm xúc và nước mắt cho một phân cảnh tâm lý phức tạp.

Trong các tập từ 39 - 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", khi vai diễn Mỹ Anh của Phương Oanh phát hiện chồng ngoại tình đến khi quyết định sẽ ly hôn, diễn xuất của Phương Oanh nhận được vô vàn lời khen từ khán giả trong mọi phân cảnh.

Cảnh hậu trường tập 39 sau khi được hé lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong cảnh trên sân thượng, sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên màn hình điện thoại, Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) quỵ gối và bật khóc nức nở. Phương Oanh đã nhập vai đến mức cả ê-kíp không khỏi xúc động.

Xem clip hậu trường, nhiều khán giả bày tỏ sự thán phục với diễn xuất của cô. Cũng từ clip hậu trường này cho thấy, nữ diễn viên đã khóc thật, mắt sưng húp, chân bị chảy máu khi ngã quỵ giữa nền xi măng mà không hay biết vì quá nhập tâm. Nhân viên hậu trường sau đó đã tới giúp nữ diễn viên băng vết thương.

Phương Oanh khóc thật, mắt sưng húp trong một cảnh quay ở tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Dù ở phân cảnh "xử tiểu tam" đầy mạnh mẽ, dứt khoát với người chồng phản bội, hay yếu đuối, nhói tim khi nói ra sự thật với con trai, với bố, với hai người em thân thiết hay phân cảnh chỉ có một mình... Phương Oanh đều diễn chạm đến cảm xúc người xem, đưa khán giả đồng cảm với nhân vật Mỹ Anh nói riêng và bộ phim nói chung. Không ít khán giả quả quyết, Mỹ Anh là vai diễn mà Phương Oanh thành công nhất - vai diễn để đời của nữ diễn viên.



