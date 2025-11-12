Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Thứ tư, 19:00 12/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 1.

Đạo diễn - NSND Khải Hưng sinh năm 1948, ông được biết đến với vai trò là người tiên phong mở đầu con đường sản xuất phim truyền hình tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi làm giáo viên một thời gian, ông chuyển sang nghề lập trình viên và công tác tại một viện nghiên cứu. Năm 1979, ông theo học lớp Đạo diễn khóa đầu tiên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 2.

Cơ duyên từ giáo viên qua truyền hình của ông khá đơn giản. Lúc đó Đài truyền hình VN thành lập Ban khoa giáo nên cần một người có bằng về khoa học tự nhiên như ông. Năm 1979, Khoa đạo diễn của ĐH Sân khấu – Điện ảnh mở khoá đầu tiên và ông thi đỗ. Năm 1982, ông ra mắt "Người thành phố", bộ phim trên băng từ đầu tiên của truyền hình Việt Nam. Bộ phim "Đứa con tôi" do ông đạo diễn đã giành Huy chương vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6 diễn ra vào năm 1983.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 3.

Năm 1993, đạo diễn Khải Hưng được biết đến rộng rãi khi "Lời nguyền của dòng sông" đoạt giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Brucxen (Bỉ). Tác phẩm gây tiếng vang lớn khi trở thành bộ phim làm trên chất liệu băng từ đầu tiên của Việt Nam đoạt giải thưởng ở một liên hoan quốc tế.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 4.

Đạo diễn Khải Hưng sáng lập nhiều chương trình nổi tiếng như: Văn nghệ Chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần và đặt nền móng cho dòng phim truyền hình, được xem là "cha đẻ" của giờ Vàng phim Việt trên Đài Truyền hình Việt Nam. Ông còn được mệnh danh là "ông trùm" tổng đạo diễn 40 tập đầu tiên của loạt phim đình đám "Cảnh sát hình sự".

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 1.

Trong 30 năm công tác ở VFC, ông thực hiện nhiều bộ phim được đánh giá cao như: "Mẹ chồng tôi", "Lời nguyền của dòng sông", "Không còn gì để nói", "Người tình của cha", "Mặt trời bé con của tôi", "Ngàn năm mây trắng"...

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 6.

Năm 2003, Hãng phim truyền hình Việt Nam đổi tên thành Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), đạo diễn Khải Hưng trở thành giám đốc đầu tiên và đảm nhiệm vai trò này đến khi về hưu. Cũng trong năm đó, "Gặp nhau cuối năm" ra đời và Khải Hưng được xem là "cha đẻ" của chương trình.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 2.

Năm 2005, với vai trò Giám đốc VFC, Khải Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2005–2010. Trước đó, ông đã đảm nhận chức vụ Phó Tổng thư ký của hội nhiệm kỳ 2000–2005. Năm 2007, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 3 tác phẩm: "Mẹ chồng tôi", "Lời nguyền của dòng sông" và "Không còn gì để nói". Cùng năm đó, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 8.

NSND Khải Hưng có con trai nổi tiếng theo nghề bố đó là đạo diễn Khải Anh. Là một đạo diễn trẻ có tiếng của VFC, Khải Anh thành công với nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như: "Tuổi thanh xuân", "Người phán xử"... Hiện tại, Khải Anh đã rời VFC sau nhiều năm gắn bó. (Trong ảnh, NSND Khải Hưng và vợ chồng con trai Khải Anh - Đan Lê tại VTV Awards 2017".

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 9.

Dù nghỉ hưu nhưng NSND Khải Hưng vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh. NSND Khải Hưng còn tâm huyết giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sự lạc quan và tình yêu nghề của ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 10.

Từ khi nghỉ hưu, ngoài những lúc tập trung cho công việc, ông cũng dành thời gian đi chơi cùng bạn bè, người thân. Cuộc sống khi nghỉ hưu của NSND Khải Hưng khá bình dị, ít khi đi ăn nhậu phần vì không biết uống rượu bia, phần vì vốn thích một mình.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 11.

NSND Khải Hưng chia sẻ, chưa từng có ý định rời xa ngôi nhà VTV hay chuyển sang công việc khác kể từ khi nhận ra đam mê thực sự của mình là làm phim. Ngay cả khi về hưu, ông vẫn dành tới hơn 10 năm để tiếp tục guồng quay mà ông không thể dừng lại được. Nhưng hết năm nay ông sẽ dừng hẳn. Tròn 30 năm giảng dạy ở trường SKĐA và tự lái xe lâu nay sang năm cũng hết hạn mức.

Đời thực bình yên NSND Khải Hưng - Ảnh 5.

Trước câu hỏi "Sau khi dừng tất cả các công việc thì ông sẽ làm gì?". NSND Khải Hưng hào hứng: "Tôi sẽ chơi", tuy nhiên theo chia sẻ của ông đấy lại là một kho phim. "Tôi có tài xem phim từ sáng đến đêm không chán. Bây giờ có nhiều kênh phim để phục vụ cho "cái tài" của tôi nữa, rất nhiều phim hay và không bao giờ xem hết. Ngoài ra, tôi không có thú vui nào khác" - NSND Khải Hưng tâm sự.

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam' - Ảnh 13.

Từ khi về hưu, NSND Khải Hưng sống giản dị trong căn nhà mặt phố rộng rãi, khang trang. Ông không còn làm phim mà thiên về giảng dạy, truyền đam mê cho các thế hệ diễn viên. Ông cũng không còn thích thú với các chuyến du lịch nước ngoài bởi hồi công tác đã đi nhiều nơi. Bản thân ông cũng thấy không đâu bằng Việt Nam, ở đây 7 ngày thì ăn 7 món khác nhau và rất rẻ tiền. Hỏi về người vợ hiện tại, ông chỉ hé mở chút ít: "Cuộc sống sinh hoạt của tôi giờ theo lịch trình chứ không còn tùy tiện như trước. Ăn ngủ cũng đúng giờ, tất cả nhờ vào vợ tôi vì con gái đã đi du học ở Úc với học bổng toàn phần, chuyên ngành đạo diễn".

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yênCa sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnhHậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

GĐXH - Clip hậu trường cho thấy diễn xuất đỉnh cao của Phương Oanh tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh".




Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Cùng chuyên mục

Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế

Mẹ đẻ Hoa hậu Kiều Duy gây chú ý khi tiễn con gái đi thi Hoa hậu Quốc tế

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kiều Duy chính thức dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025. Trong ngày tiễn con gái lên đường thi quốc tế, mẹ đẻ nàng hậu gây chú ý với diện mạo trẻ trung và được ê-kíp tặng bất ngờ.

Phim của Lý Hải nhận tin vui ở Mỹ

Phim của Lý Hải nhận tin vui ở Mỹ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải đã hạnh phúc khoe niềm vui khi 2 phim của anh nhận được giải thưởng ở Mỹ.

Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.

Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Mỹ nhân quê Ninh Bình lần đầu công khai diện mạo chồng thiếu gia

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hương Liên - mỹ nhân quê Ninh Bình - vừa công khai diện mạo chồng thiếu gia trong bộ ảnh cưới lung linh. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn từ tháng 7.

Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?

Bị đồn đoán về giới tính, nam diễn viên mặc áo len giữa mùa hè trong 'Cách em 1 milimet' nói gì?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH – Đức Châu vào vai Trọng trong "Cách em 1 milimet". Ở phim, anh có style đồng bóng, chính điều đó nhiều người đồn đoán hoặc nghi ngờ về giới tính của anh. Trước việc này, Đức Châu nói gì?

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Giải trí - 8 giờ trước

Hai đêm diễn bùng nổ của "ông hoàng Kpop" G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - MC Mỹ Lan mới đây khiến khán giả choáng ngợp khi khoe quà sinh nhật là một chiếc xe sang có giá trị lớn.

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.

Xem nhiều

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Giải trí

GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa
Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Giải trí
Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top