Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Từ khi về hưu, NSND Khải Hưng sống giản dị trong căn nhà mặt phố rộng rãi, khang trang. Ông không còn làm phim mà thiên về giảng dạy, truyền đam mê cho các thế hệ diễn viên. Ông cũng không còn thích thú với các chuyến du lịch nước ngoài bởi hồi công tác đã đi nhiều nơi. Bản thân ông cũng thấy không đâu bằng Việt Nam, ở đây 7 ngày thì ăn 7 món khác nhau và rất rẻ tiền. Hỏi về người vợ hiện tại, ông chỉ hé mở chút ít: "Cuộc sống sinh hoạt của tôi giờ theo lịch trình chứ không còn tùy tiện như trước. Ăn ngủ cũng đúng giờ, tất cả nhờ vào vợ tôi vì con gái đã đi du học ở Úc với học bổng toàn phần, chuyên ngành đạo diễn".