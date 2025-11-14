Mới nhất
Con gái ông trùm dùng tiền để 'ép' Chiến tiết lộ thông tin về Thư 'ống bơ'

Thứ sáu, 15:56 14/11/2025
GĐXH - Con gái ông trùm biết Biên thường xuyên ghé quán thịt xiên của Chiến và nghe loáng thoáng về cái tên "ống bơ" nên đến để "điều tra".

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Cách em 1 milimet", Mỹ Vân - con gái rượu của ông chủ của Biên và cũng là cô gái dành tình cảm cho Biên nhưng không được đáp lại nên cô đã tìm đến quán thịt xiên nướng của Chiến "đo". Những lần đi cùng Biên, cô gái thấy anh thường xuyên dừng lại mua thịt xiên và có lần còn nghe tới từ "ống bơ" nên cô không khỏi tò mò và ghen tuông. 

Lần này, Mỹ Vân đến quán của Chiến, chi cho anh vài triệu đồng chỉ để ngồi giải đáp các câu hỏi của cô, mà câu đầu tiên đã rất khó trả lời với Chiến: "Ống bơ là đứa nào?".

Chiến bất ngờ trước việc Mỹ Vân bỗng dưng tới quán không để mua thịt xiên, mà dò hỏi về một thành viên của "Đại bản doanh". 

Cách em 1 milimet - Tập 22: Con gái ông trùm tới quán thịt xiên dò hỏi về Thư 'ống bơ' - Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 22: Con gái ông trùm tới quán thịt xiên dò hỏi về Thư 'ống bơ' - Ảnh 2.

Chiến "đo" bất ngờ trước vị khách xinh đẹp và hào phóng, nhưng lại lo lắng khi biết mục đích chính là gì. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Sơn bố của Biên bất ngờ tới tận công ty để vay tiền của Thư "ống bơ". Ông Sơn chủ động gặp Thư, nhưng không quên trách móc con trai nay đây, mai đó trốn gặp bố. 

Ông Sơn lấy cớ có việc gia đình gấp nên đã vay Thư 10 triệu đồng. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của ông Sơn, cô nàng nổi tiếng chắc chắn ở khoản "tay hòm chìa khóa" khó mà đồng ý đưa tiền.

Cách em 1 milimet - Tập 22: Con gái ông trùm tới quán thịt xiên dò hỏi về Thư 'ống bơ' - Ảnh 4.

Ông Sơn - bố của Biên bất ngờ tìm gặp và vay tiền Thư "ống bơ". Ảnh VTV

Trong khi đó, Thư "ống bơ" khuyên Tú nên để ý Nga là bạn gái của Đức vì có vẻ Nga không thoải mái khi thấy Tú và Đức thân thiết quá. Dù Tú khẳng định hai chị em vô tư, trong sáng, lâu ngày mới gặp lại thì giờ phải sát cánh bên nhau nhưng Thư cho rằng Nga là kiểu người giống Biên cô độc, vật lộn cuộc sống để lớn lên, nhưng khác nhau ở một điều là Nga không được trong sáng như Biên.

Thư còn phân tích cho Tú nghe từng cử chỉ, hành động, ánh mắt của Nga để cho cô bạn thân bớt vô tư quá mức, ảnh hưởng đến mối quan hệ của Đức và bạn gái. Trong khi đó, cậu bé Đức năm nào, đến nay có vẻ vẫn ngưỡng mộ chị Tú với một tình cảm đặc biệt.

Cách em 1 milimet - Tập 22: Con gái ông trùm tới quán thịt xiên dò hỏi về Thư 'ống bơ' - Ảnh 5.
Cách em 1 milimet - Tập 22: Con gái ông trùm tới quán thịt xiên dò hỏi về Thư 'ống bơ' - Ảnh 6.

Thư cảnh báo Tú phải cẩn thận, đề phòng với Nga - bạn gái của Đức. Ảnh VTV

Tập 22 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h hôm nay (14/11) trên kênh VTV3.

Khán giả thán phục khi xem hậu trường quay cảnh Phương Oanh và Doãn Quốc ĐamKhán giả thán phục khi xem hậu trường quay cảnh Phương Oanh và Doãn Quốc Đam

GĐXH - Hậu trường cảnh quay gia đình đang bên bờ đổ vỡ của Phương Oanh và Doãn Quốc Đam khiến khán giả thán phục trước tài năng diễn xuất, sự nhập vai đỉnh cao của diễn viên.

Đạo diễn "Mẹ chồng tôi" về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì "không đâu bằng Việt Nam"Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Gameshow âm nhạc "Lá Xanh" mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.

T.Hằng (th)
Top