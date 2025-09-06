Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tố

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận giải quyết vụ mâu thuẫn, xô sát xảy ra tại khu vực trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) vào ngày 29/8.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 29/8, Đ.H. Đức (SN 2008) và L.S. Hùng (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng xây dựng và công nghệ - xã hội (thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh).

Sau đó Hùng gọi thêm các đối tượng: V.T.Tân (SN 2008), B.G.Bảo (SN 2010), N.M.Thắng (SN 2009), N.D.Quang (SN 2009), T.N.A.Phúc (SN 2008), P.Q.Long (SN 2008), Đ.Đ.Thái (SN 2008) và V.Đ.Duy (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh) tìm Đức để giải quyết mâu thuẫn.

Chân dung đối tượng Phạm Quang Long. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của Hùng đã hành hung Đức tại khu vực Trường Đại học Hạ Long. Trong quá trình hành hung, một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (SN 2008) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Mọi hành vi bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ. Những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cơ quan chức năng "bao che", "thiếu công tâm" trong xử lý các đối tượng là sai sự thật, gây hoang mang dư luận khó khăn trong công tác điều tra, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, khi học sinh khi có mâu thuẫn, cần giải quyết bằng đối thoại, nhờ thầy cô giáo, gia đình hoặc người có trách nhiệm can thiệp; tuyệt đối không tụ tập đánh nhau. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em về kỹ năng sống, cách kiểm soát cảm xúc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý con em mình; Đối với nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu mâu thuẫn trong học sinh.



