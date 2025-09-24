Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực
GĐXH - Thông tư 105/2023/TT-BQP nêu rõ 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực. Dưới đây là danh sách cụ thể.
Nghĩa vụ quân sự là gì?
Theo Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.
- Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.
Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026
Theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi năm 2025) quy định:
Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Theo quy định nêu trên, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2026
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2025/TT-BQP ngày 3/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có hiệu lực từ 1/7/2025.
Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Cụ thể như sau:
- Tuyến chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;
- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.
Những bệnh nào được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Tại Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:
Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.
Theo đó, tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, gồm:
Vì sao cần phải khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?
Theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự được hiểu là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.
Tiêu chuẩn về sức khỏe là một những tiêu chuẩn cần có để công dân được gọi nhập ngũ. Công dân cần phải có sức khỏe tốt mới đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ trong trong môi trường quân đội. Cụ thể, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe đạt loại 1, 2, 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Lý do khám sức khỏe quân sự là để phát hiện ra các trường hợp bị dị tật, dị dạng, sức khỏe và thể lực không đủ, các bệnh lý thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự; truy khám tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình. Từ đó, xác định có đủ tiêu chuẩn cơ bản để nhập ngũ hay không.
Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn cònĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Bãi rác tự phát trên đường Vũ Quỳnh, phường Từ Liêm, Hà Nội đã được dọn sạch, quây rào tôn và lắp camera, nhưng vẫn còn nhiều ống thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương vãi.
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sátĐời sống - 2 giờ trước
Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.
Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máyĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dù trời mưa, đường trơn, thế nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vátĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là 4 tháng Âm lịch được cho là mang lại nhiều may mắn, giúp phụ nữ thông minh, giỏi giang, có cuộc sống sung túc, viên mãn.
Tất tần tật các thông tin về nghĩa vụ quân sự 2026, đối tượng nhập ngũ nên biết các quy định mới nhấtĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Đối tượng nhập ngũ cần lưu ý gì khi thực hiện nghĩa vụ quân sự? Dưới đây là các thông tin cụ thể theo quy định mới nhất, người tham gia nghĩa vụ quân sự nên biết.
Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.
Hà Nội: Nam sinh đột quỵ tại trường được CSGT mở đường đưa đi cấp cứuĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Quá trình tuần tra trên tuyến Quốc lộ 6 (TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 đã kịp thời mở đường, hỗ trợ cho xe ô tô chở nam sinh viên bị đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu.
Tháng sinh Âm lịch của người mạnh mẽĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người sinh vào tháng Âm lịch này dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bản lĩnh kiên cường, vươn lên gặt hái thành công và xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.
Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân tham gia nghĩa vụ quân sự thời gian phục vụ là 24 tháng và có thể kéo dài không quá 06 tháng nếu thuộc các trường hợp được quy định.
Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sótĐời sống - 1 ngày trước
“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.
Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡĐời sống
GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.