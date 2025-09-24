Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

- Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026

Theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi năm 2025) quy định:

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định nêu trên, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP. Ảnh minh họa: TL

Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2026

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2025/TT-BQP ngày 3/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có hiệu lực từ 1/7/2025.

Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Cụ thể như sau:

- Tuyến chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Những bệnh nào được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Tại Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, gồm:

Danh mục các bệnh được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vì sao cần phải khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự được hiểu là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Tiêu chuẩn về sức khỏe là một những tiêu chuẩn cần có để công dân được gọi nhập ngũ. Công dân cần phải có sức khỏe tốt mới đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ trong trong môi trường quân đội. Cụ thể, chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe đạt loại 1, 2, 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lý do khám sức khỏe quân sự là để phát hiện ra các trường hợp bị dị tật, dị dạng, sức khỏe và thể lực không đủ, các bệnh lý thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự; truy khám tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình. Từ đó, xác định có đủ tiêu chuẩn cơ bản để nhập ngũ hay không.

Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026? GĐXH - Nghĩa vụ quân sự là một quy định bắt buộc theo Luật Nghĩa vụ quân sự của Việt Nam. Năm 2026, công dân sinh năm nào hết tuổi phải nhập ngũ?