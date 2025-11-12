Đánh răng theo chiều ngang hay dọc là đúng?: Sau 60 tuổi, tốt nhất nên thay đổi 3 thói quen đánh răng này

Những sai lầm khi đánh răng người cao tuổi cần chú ý

Đánh răng theo chiều ngang - dễ bị tụt nướu

Nhiều người có thói quen đánh răng theo chiều ngang và mạnh, tin rằng cách này sẽ giúp răng sạch hơn. Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, vì chải răng theo chiều ngang có thể gây tổn thương răng và nướu.

Chải răng theo chuyển động "cưa" mạnh theo chiều ngang thường dẫn đến tụt nướu. Khi chúng ta già đi, nướu trở nên mỏng hơn và dễ gãy hơn, và việc chải răng theo chiều ngang quá mức có thể đẩy nhanh quá trình tụt nướu.

Ảnh minh họa

Hậu quả của tình trạng tụt nướu không chỉ là lộ nướu mà còn có thể làm lộ chân răng, từ đó làm tăng độ nhạy cảm của răng và nguy cơ sâu răng.

Đặc biệt đối với người cao tuổi có răng và nướu bị suy yếu, việc đánh răng theo chiều ngang có thể làm tăng gánh nặng lên nướu và thậm chí dẫn đến các vấn đề như chảy máu nướu và răng lung lay.

Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng chải răng theo chiều ngang với lực quá mạnh không chỉ gây hại cho nướu mà còn có thể làm hỏng răng. Khi chải răng theo chiều ngang, lông bàn chải dễ ma sát với bề mặt răng do lực quá mạnh, có thể dẫn đến mòn men răng.

Bàn chải quá cứng

Nhiều người cao tuổi thích sử dụng bàn chải đánh răng có lông cứng hơn, tin rằng như vậy sẽ làm sạch răng kỹ hơn. Tuy nhiên, lông bàn chải quá cứng có thể gây hại nhiều hơn cho người cao tuổi.

Đặc biệt đối với người lớn tuổi, những người có nướu răng khá yếu, bàn chải đánh răng lông cứng có thể gây kích ứng nướu, dẫn đến các vấn đề như chảy máu nướu và viêm nướu.

Trên thực tế, bàn chải đánh răng có lông quá cứng không nhất thiết mang lại kết quả làm sạch tốt hơn và thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng.

Lông bàn chải quá cứng có thể gây hại nhiều hơn cho người cao tuổi. Ảnh minh họa

Các bác sĩ khuyên người lớn tuổi nên chọn bàn chải đánh răng có lông mềm để tránh gây kích ứng quá mức cho nướu.

Mặc dù bàn chải đánh răng có lông rất mềm có thể kém hiệu quả hơn một chút trong việc làm sạch, nhưng chúng phù hợp hơn với người cao tuổi vì chúng có thể ngăn ngừa tổn thương nướu và răng hiệu quả. Ngoài ra, kích thước bàn chải đánh răng phải phù hợp; tránh chọn bàn chải quá lớn hoặc quá nhỏ, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đánh răng.

Đối với một số người cao tuổi có răng nhạy cảm, có thể chọn bàn chải đánh răng chuyên dụng cho răng nhạy cảm. Lông bàn chải mềm hơn, có thể giảm kích ứng nướu hiệu quả và bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Đánh răng quá nhanh

Bên cạnh việc lựa chọn lông bàn chải, nhiều người còn đánh răng quá nhanh. Theo các nha sĩ, thời gian đánh răng đúng cách nên từ 2 đến 3 phút. Nhiều người cho rằng chỉ cần đánh răng vài chục giây là đủ, dẫn đến răng không được làm sạch hoàn toàn.

Nếu thời gian đánh răng quá ngắn, vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn trên bề mặt răng không thể được loại bỏ hoàn toàn, dễ dẫn đến các vấn đề về răng miệng. Người cao tuổi nên đặc biệt chú ý đến thời gian đánh răng để đảm bảo làm sạch mọi ngóc ngách của răng.

Bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ hoặc chức năng hẹn giờ của bàn chải đánh răng điện để giúp kiểm soát thời gian đánh răng và đảm bảo việc đánh răng đạt được hiệu quả mong muốn.

2 cách bảo vệ sức khỏe răng miệng ở người cao tuổi

1. Hãy chải răng nhẹ nhàng theo chiều dọc hoặc theo vòng tròn

Men răng là lớp ngoài cùng bảo vệ răng. Khi men răng bị mòn, cấu trúc răng dễ bị tổn thương, dẫn đến các vấn đề như răng ê buốt và sâu răng. Do đó, người cao tuổi nên từ bỏ thói quen chải răng mạnh theo chiều ngang và thay vào đó, hãy chải răng nhẹ nhàng theo chiều dọc hoặc theo vòng tròn.

Chải răng theo chiều dọc là phương pháp chải răng nhẹ nhàng hơn, tránh gây ma sát quá mức lên nướu và răng, giảm nguy cơ tụt nướu và mòn men răng.

Chải răng theo chiều dọc là phương pháp chải răng nhẹ nhàng, giảm nguy cơ tụt nướu và mòn men răng. Ảnh minh họa

Khi chải răng theo chiều dọc, bàn chải nên được giữ ở góc khoảng 45 độ, tạo thành một góc nhỏ với bề mặt răng . Lông bàn chải nên chạm nhẹ vào bề mặt răng, chải từ đường viền nướu về phía chóp răng.

Đánh răng theo cách này không chỉ làm sạch bề mặt răng hiệu quả mà còn tránh gây tổn thương nướu. Ngoài ra, người lớn tuổi có thể sử dụng bàn chải điện; chế độ rung và xoay của bàn chải điện có thể giúp giảm lực quá mức, đồng thời đảm bảo hiệu quả chải răng.

2. Chú ý vệ sinh kỹ mặt lưỡi và mặt nhai

Ngoài ra, nhiều người chỉ quen chải mặt ngoài của răng mà bỏ qua mặt lưỡi và mặt nhai.

Trên thực tế, mặt trong và mặt nhai của răng là nơi dễ tích tụ vụn thức ăn và vi khuẩn. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, chúng dễ dẫn đến các vấn đề về răng miệng như sâu răng và viêm nướu.

Đặc biệt đối với người cao tuổi, khi họ già đi, môi trường miệng của họ thay đổi và tình trạng khô miệng khá phổ biến, dễ dẫn đến sự tích tụ vi khuẩn trong miệng.

Nếu bạn chỉ chải bề mặt ngoài của răng, mặt lưỡi và mặt nhai có thể dễ dàng trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn, dẫn đến một loạt các vấn đề về răng miệng.

Ảnh minh họa

Để làm sạch răng hiệu quả, người lớn tuổi nên chú ý vệ sinh kỹ lưỡng mọi bộ phận khi đánh răng, đặc biệt là mặt lưỡi và mặt nhai, đây là vùng bên trong của răng và thường dễ bị bỏ qua.

Lưỡi là nơi tích tụ rất nhiều vi khuẩn và cặn thức ăn. Vì vậy, khi đánh răng, bạn không chỉ nên vệ sinh bên ngoài răng mà còn phải nhớ chải lưỡi. Bạn có thể sử dụng dụng cụ cạo lưỡi hoặc chải nhẹ nhàng bề mặt lưỡi bằng bàn chải đánh răng để loại bỏ vi khuẩn và cặn thức ăn, đồng thời giảm hôi miệng.

Đồng thời, điều quan trọng là phải đảm bảo mặt trong và mặt nhai của răng được làm sạch đầy đủ. Nhiều người chỉ tập trung vào mặt ngoài của răng khi đánh răng, dẫn đến mảng bám ở mặt trong không được loại bỏ và về lâu dài có thể gây tổn thương răng.

Cách đánh răng đúng cách là chải nhẹ nhàng từng bề mặt của từng chiếc răng, bao gồm mặt lưỡi, mặt trong và mặt nhai để đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng.

Đánh răng đúng cách đảm bảo sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống

Tóm lại, đánh răng là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là đối với những người trên 60 tuổi, những người mà thói quen đánh răng đúng cách đặc biệt quan trọng.

Từ bỏ những thói quen xấu như đánh răng theo chiều ngang với động tác "cưa" mạnh, bỏ qua việc vệ sinh lưỡi và bề mặt nhai, chọn bàn chải có lông quá cứng hoặc đánh răng trong thời gian quá ngắn, thay vào đó là đánh răng theo chiều dọc, vệ sinh kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong miệng, chọn bàn chải đánh răng phù hợp và kiểm soát thời gian đánh răng có thể giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe răng miệng tốt, ngăn ngừa các vấn đề như chảy máu nướu răng và sâu răng, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống.

Duy trì thói quen đánh răng đúng cách là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe răng miệng tốt.

