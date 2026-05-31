Hà Nội thu hồi 24 dự án chậm triển khai, nhiều dự án nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại bị 'khai tử'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hoạt động quan trắc khí thải tại Sunhouse cần khách quan, minh bạch hơn khi ô nhiễm môi trường đang là 'điểm nghẽn' của Hà Nội GĐXH - Sau phản ánh của người dân về tình trạng khói công nghiệp phát sinh từ khu vực Nhà máy Sunhouse vào buổi tối, đại diện Sunhouse tiếp tục có buổi làm việc với Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) vào ngày 28/5 để thông tin về công tác môi trường, hệ thống xử lý khí thải cũng như hoạt động quan trắc định kỳ tại nhà máy.

Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động các dự án trước ngày hôm nay (31/5).

Danh sách 24 dự án bị thu hồi gồm:

Nhóm dự án nhà ở, khu đô thị

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ngõ 102 Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Thanh Lâm (xã Quang Minh) của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Phương Viên.

Dự án Khu nhà ở cán bộ, công chức Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật (xã Đông Ngạc) do liên danh Tổng công ty CP Sông Hồng, Công ty CP Xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Vàng thực hiện.

Dự án Khu nhà ở cán bộ, công chức Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Khu nhà ở xung quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng (xã Quảng Oai) của Công ty CP Licogi 13.

Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ E16 (H56) - Bộ Công an tại phường Từ Liêm do Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia Đông Dương làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân của Công ty CP Thương mại Hoàng Yến.

Dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân của Công ty Phát triển Giáo dục Quốc tế.

Nhóm dự án thương mại, dịch vụ, khách sạn

Công trình Cao ốc Thanh niên Plaza tại phường Ngọc Hà do Công ty CP Cao ốc Thanh niên Detesco đầu tư.

Dự án xây dựng chợ và trung tâm thương mại tại xã Hòa Lạc của Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim.

Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại phường Bồ Đề do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiện.

Dự án đầu tư tòa nhà hỗn hợp, văn phòng giới thiệu sản phẩm phần mềm công nghệ cao tại phường Phú Diễn của Công ty CP Thương mại dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng.

Dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại phường Thượng Cát của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 8.

Dự án tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Ô Chợ Dừa của Viện Khoa học Công nghiệp Mỏ và Luyện kim.

Dự án khách sạn 5 sao tại phường Ba Đình của Công ty CP VIPTOUR - TOGI.

Trung tâm văn hóa thể thao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đại Yên tại phường Chương Mỹ.

Nhóm dự án công nghiệp, sản xuất

Nhà máy sản xuất thiết bị điện chiếu sáng đô thị tại xã Yên Xuân của Công ty CP Tư vấn điện chiếu sáng Bình Minh.

Dự án Khu công nghiệp giai đoạn 2 tại xã Yên Xuân của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Bắc Lương Sơn.

Cụm công nghiệp công nghệ cao Vinashin tại xã Yên Xuân do Công ty CP Đầu tư Vinashin Hòa Bình thực hiện.

Dự án sản xuất hoa quả xuất khẩu tại phường Tùng Thiện của Công ty TNHH Kỳ Hợp.

Nhóm dự án giáo dục, đào tạo

rụ sở làm việc và trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu tại Khu đô thị mới Cầu Giấy của Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA).

Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ tại xã Phú Xuyên.

Nhóm dự án nông nghiệp

Dự án xây dựng lò mổ tạm tại phường Hồng Hà của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Châu.

Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ứng dụng công nghệ cao Dương Hạ tại xã Hát Môn.

Dự án của Công ty Xăng dầu Khu vực I tại xã Nội Bài.

Trước đó, ngày 13/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư của 341 dự án vốn ngoài ngân sách báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 30/4, làm rõ năng lực tài chính, khả năng triển khai và cam kết tiến độ. Thành phố khẳng định, các trường hợp không báo cáo hoặc không chứng minh được năng lực thực hiện dự án sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, trong đó có thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án.