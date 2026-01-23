Mới nhất
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thứ sáu, 15:06 23/01/2026 | Thời sự

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV công bố kết quả bầu cử nhân sự Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.

1. Tổng Bí thư Tô Lâm

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

4. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

5. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

6. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an

9. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

11. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

12. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

13. Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

14. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang

15. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

16. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

17. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

18. Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn

19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Lê Bảo
