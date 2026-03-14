Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3
GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Cấm ô tô lưu thông qua đường Trung Thư
Từ ngày 15 đến hết 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công cống ngang đường Trung Thư và cống, ga thoát nước trên phố Tố Hữu, thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ.
Trong giai đoạn thi công cống ngang đường Trung Thư, nhà thầu sẽ tiến hành rào chắn cố định tại hai đầu khu vực thi công bằng rào tôn. Phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng điều chỉnh cụ thể như sau:
Đối với ô tô: Cấm lưu thông trên đoạn đường Trung Thư từ nút giao phố Tố Hữu đến nút giao phố Đồng Sợi.
Đối với xe máy và xe thô sơ: Nhà thầu xây dựng đường tránh tạm để đảm bảo lưu thông hai chiều bình thường qua khu vực công trường.
Hướng di chuyển vòng tránh cho ô tô: Các phương tiện đi theo lộ trình: Phố Tố Hữu - Lương Thế Vinh/Vành đai 3 - Cương Kiên và ngược lại.
Thi công đêm trên phố Tố Hữu để tránh ùn tắc
Đối với hạng mục cống và ga thoát nước trên phố Tố Hữu, để giảm thiểu ảnh hưởng đến trục đường huyết mạch này, phương án thi công được quy định chặt chẽ, cụ thể:
Thời gian: Chỉ thực hiện thi công và hoàn trả mặt đường vào ban đêm.
Phạm vi chiếm dụng: Sử dụng rào chắn di động, chiếm dụng khoảng 3 - 3,5m lòng đường.
Tổ chức lưu thông: Các phương tiện vẫn di chuyển trên phần đường còn lại (rộng khoảng 3,5 - 4m) và làn đường dành riêng cho xe buýt BRT.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục trong vòng 15 ngày, kịp thời hoàn trả mặt đường cho người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu phải có người ứng trực 24/24 giờ để hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực thi công.
Hệ thống biển báo hướng dẫn và phân luồng từ xa sẽ được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm như: Đỗ Đức Dục - Vành đai 3, Miếu Đầm, cầu vượt Mễ Trì, vòng xuyến Cương Kiên và các đầu nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.
Dự án hồ đầu mối Mễ Trì là công trình khẩn cấp của thành phố nhằm xóa sổ các "điểm đen" ngập úng tại khu vực phía Tây. Toàn bộ dự án đang nỗ lực hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa sắp tới.
Bảng tóm tắt lộ trình phân luồng (15/3 - 31/3):
|Tuyến đường
|Đối tượng ảnh hưởng
|Phương án điều chỉnh
|Đường Trung Thư
|Ô tô
|Cấm lưu thông đoạn Tố Hữu - Đồng Sợi.
|Xe máy, xe thô sơ
|Đi theo đường tránh tạm.
|Phố Tố Hữu
|Tất cả phương tiện
|Lưu thông trên phần đường còn lại + làn BRT (Thi công đêm).
|Hướng vòng tránh
|Ô tô
|Tố Hữu - Lương Thế Vinh - Vành đai 3 - Cương Kiên.
