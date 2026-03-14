Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3

Thứ bảy, 15:05 14/03/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.

Cấm ô tô lưu thông qua đường Trung Thư

Từ ngày 15 đến hết 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công cống ngang đường Trung Thư và cống, ga thoát nước trên phố Tố Hữu, thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ.

Trong giai đoạn thi công cống ngang đường Trung Thư, nhà thầu sẽ tiến hành rào chắn cố định tại hai đầu khu vực thi công bằng rào tôn. Phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng điều chỉnh cụ thể như sau:

Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3 - Ảnh 1.

Khu vực thi công hồ đầu mỗi Mễ Trì giáp đường Trung Thư.

Đối với ô tô: Cấm lưu thông trên đoạn đường Trung Thư từ nút giao phố Tố Hữu đến nút giao phố Đồng Sợi.

Đối với xe máy và xe thô sơ: Nhà thầu xây dựng đường tránh tạm để đảm bảo lưu thông hai chiều bình thường qua khu vực công trường.

Hướng di chuyển vòng tránh cho ô tô: Các phương tiện đi theo lộ trình: Phố Tố Hữu - Lương Thế Vinh/Vành đai 3 - Cương Kiên và ngược lại.

Thi công đêm trên phố Tố Hữu để tránh ùn tắc

Đối với hạng mục cống và ga thoát nước trên phố Tố Hữu, để giảm thiểu ảnh hưởng đến trục đường huyết mạch này, phương án thi công được quy định chặt chẽ, cụ thể:

Thời gian: Chỉ thực hiện thi công và hoàn trả mặt đường vào ban đêm.

Phạm vi chiếm dụng: Sử dụng rào chắn di động, chiếm dụng khoảng 3 - 3,5m lòng đường.

Tổ chức lưu thông: Các phương tiện vẫn di chuyển trên phần đường còn lại (rộng khoảng 3,5 - 4m) và làn đường dành riêng cho xe buýt BRT.

Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3 - Ảnh 2.

Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành trong vòng 15 ngày, kịp thời hoàn trả mặt đường cho người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục trong vòng 15 ngày, kịp thời hoàn trả mặt đường cho người dân. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu phải có người ứng trực 24/24 giờ để hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực thi công.

Hệ thống biển báo hướng dẫn và phân luồng từ xa sẽ được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm như: Đỗ Đức Dục - Vành đai 3, Miếu Đầm, cầu vượt Mễ Trì, vòng xuyến Cương Kiên và các đầu nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

Dự án hồ đầu mối Mễ Trì là công trình khẩn cấp của thành phố nhằm xóa sổ các "điểm đen" ngập úng tại khu vực phía Tây. Toàn bộ dự án đang nỗ lực hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa sắp tới.

Bảng tóm tắt lộ trình phân luồng (15/3 - 31/3):

Tuyến đườngĐối tượng ảnh hưởngPhương án điều chỉnh
Đường Trung ThưÔ tôCấm lưu thông đoạn Tố Hữu - Đồng Sợi.
Xe máy, xe thô sơĐi theo đường tránh tạm.
Phố Tố HữuTất cả phương tiệnLưu thông trên phần đường còn lại + làn BRT (Thi công đêm).
Hướng vòng tránhÔ tôTố Hữu - Lương Thế Vinh - Vành đai 3 - Cương Kiên.
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưa

GĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Nhận tin báo về việc phát hiện tàu gỗ không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc.

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Tháp Rùa cùng nhiều công trình biểu tượng lịch sử sẽ được cải tạo, nâng cấp cảnh quan.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm trong ngày hôm nay. Đến cuối tuần trời lại có mưa do vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 12/3, nhiều xã ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hoạt động nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh, sáng 11/3, đoàn tàu đầu tiên đã được thông tuyến trở lại.

Xem nhiều

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.

Thời sự
Thời sự
Thời sự
Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top