'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân

Chủ nhật, 11:00 15/03/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.

Ngay từ sáng sớm 15/3, khắp các tuyến phố, ngõ nhỏ của Hà Nội đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu. Tại các khu vực bỏ phiếu như phường Đông Ngạc hay xã Phúc Thịnh, không khí ngày hội lan tỏa mạnh mẽ. Từng dòng người phấn khởi hướng về các hòm phiếu với niềm tin và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Không khí nhộn nhịp ngay từ sáng sớm 15/3 tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP Hà Nội.

Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an các phường, xã đã triển khai quân số trực 100%, xuyên đêm để bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu. Sự hiện diện của các chiến sỹ không chỉ mang lại cảm giác an tâm mà còn là sự hỗ trợ đắc lực cho người dân trong quá trình thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Trong dòng người đi bỏ phiếu, có không ít cụ già tóc bạc phơ, những người khuyết tật di chuyển khó khăn. Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Đông Ngạc) và khu vực số 19 (xã Phúc Thịnh), các chiến sỹ Công an đã chủ động túc trực tại các bậc thềm, lối vào để sẵn sàng hỗ trợ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cử tri tại điểm bỏ phiếu xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội sáng 15/3.

Hình ảnh các chiến sỹ cùng nhau khiêng xe lăn cho cử tri vượt qua các bậc thang, hay ân cần dìu từng cụ già chống gậy tiến vào khu vực bỏ phiếu đã trở thành những khoảnh khắc xúc động. Tại các bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên, các anh cũng kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ để người cao tuổi nắm rõ thông tin trước khi đặt bút lựa chọn.

Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc di chuyển. Trong từng bước nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu vào hòm, sự có mặt kịp thời của các chiến sỹ và cán bộ tổ bầu cử đã giúp những cử tri đặc biệt cảm thấy tự tin và ấm lòng. Chính những hành động thiết thực này đã góp phần làm cho ngày bầu cử trở nên trọn vẹn và đầy tính nhân văn.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Việc đảm bảo cho mọi cử tri, kể cả những người gặp khó khăn về vận động, đều có thể thực hiện quyền bầu cử là mục tiêu hàng đầu của các cấp chính quyền.

Đến thời điểm này, không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP Hà Nội vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, cơ quan đoàn thể và sự hỗ trợ tận tâm của lực lượng Công an, ngày hội non sông thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.

GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.

GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.

Những ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.

GĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

