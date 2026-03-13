Tàu gỗ không người trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiều 13/3, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng xác minh việc một tàu gỗ trôi dạt vào bờ biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng.

Tàu gỗ trôi dạt vào bờ biển.

Khoảng 9h cùng ngày, đơn vị nhận tin báo của ông Ngô Thế Biên (SN 1985, trú tại thôn Thử Luật) về việc phát hiện một tàu gỗ dài khoảng 15m, rộng khoảng 4m, cao khoảng 5m sơn màu đỏ trôi dạt vào bờ biển. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện trên tàu không có người.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu bị hư hỏng nặng ở phần mũi và phần sàn tàu. Tại khoang buồng lái không có thiết bị điều khiển, không có máy móc cũng như ngư lưới cụ. Ngoài ra, tàu cũng không có số hiệu để nhận diện.



Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp với các lực lượng liên quan lập biên bản vụ việc, bàn giao cho địa phương quản lý, đồng thời thông báo để phối hợp tìm chủ sở hữu.