Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Chiều 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có mặt tại Trung tâm Báo chí – Hội đồng Bầu cử Quốc gia cung cấp thông tin về tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 72 triệu. Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.
Có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%, bao gồm: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).
Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%, bao gồm: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).
9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, bao gồm: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).
Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%);
Riêng TP. Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.
Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, có thể nói cuộc bầu cử đang tiến gần đến thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Theo thông tin tổng hợp từ các địa phương, đến thời điểm này chưa phát sinh vấn đề phải xử lý hoặc xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Không khí ngày bầu cử trên cả nước diễn ra trang trọng, phấn khởi. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp; an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dânThời sự - 4 giờ trước
Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền BắcThời sự - 6 giờ trước
Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dânThời sự - 9 giờ trước
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cửThời sự - 10 giờ trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nướcThời sự - 11 giờ trước
Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 12 giờ trước
Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 13 giờ trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự - 13 giờ trước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Lựa chọn mở đầu nhiệm kỳ mớiThời sự - 13 giờ trước
Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia LaiThời sự - 1 ngày trước
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.