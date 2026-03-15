Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có mặt tại Trung tâm Báo chí – Hội đồng Bầu cử Quốc gia cung cấp thông tin về tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là khoảng 72 triệu. Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%, bao gồm: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%, bao gồm: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, bao gồm: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).

Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%);

Riêng TP. Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, có thể nói cuộc bầu cử đang tiến gần đến thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Theo thông tin tổng hợp từ các địa phương, đến thời điểm này chưa phát sinh vấn đề phải xử lý hoặc xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Không khí ngày bầu cử trên cả nước diễn ra trang trọng, phấn khởi. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp; an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.