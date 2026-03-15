Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VGP

Trao đổi với báo chí sau khi thực hiện bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri của mình tại nơi cư trú. Đặc biệt là được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư cho biết, đây là lần thứ XVI bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cũng là dịp để tuyển chọn, lựa chọn những người được Nhân dân tín nhiệm nhất, uy tín nhất để tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền công dân. Ảnh: VGP

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, từ rất sớm, trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. Đây là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các địa phương phát triển.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau khi nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước chúng ta trong nhiệm kỳ này cũng như tầm nhìn của những thời kỳ sau đã được giới thiệu, đã được quảng bá, được nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với báo chí. Ảnh: VGP

Theo Tổng Bí thư, cuộc Tổng tuyển cử, bầu cử ĐBQH và Hội đồng nhân dân các cấp lần này diễn ra sau khi đã được quán triệt những vấn đề cơ bản nhất của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của các cấp, các địa phương.

"Nhân dân đã rất đồng tình ủng hộ, coi như là ngày hội lớn của đất nước để thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương để đưa đất nước chúng ta phát triển và bảo đảm được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn các phóng viên, báo chí những ngày này đã phục vụ rất vất vả. Đặc biệt là ngày hôm nay tuyên truyền để đưa những thông tin thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta cũng như khí thế phấn khởi của toàn dân chúng ta, thể hiện sức mạnh của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta trong ngày hội lớn non sông.