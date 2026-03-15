Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước
Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Ba Đình, TP Hà Nội).
Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…
Trao đổi với báo chí sau khi thực hiện bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri của mình tại nơi cư trú. Đặc biệt là được chứng kiến không khí bà con cử tri tập trung rất đông đủ, với tinh thần rất phấn khởi để tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư cho biết, đây là lần thứ XVI bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cũng là dịp để tuyển chọn, lựa chọn những người được Nhân dân tín nhiệm nhất, uy tín nhất để tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước phát triển.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, từ rất sớm, trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. Đây là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các địa phương phát triển.
Cuộc bầu cử lần này diễn ra sau khi nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, phương hướng phát triển đất nước chúng ta trong nhiệm kỳ này cũng như tầm nhìn của những thời kỳ sau đã được giới thiệu, đã được quảng bá, được nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức ủng hộ.
Theo Tổng Bí thư, cuộc Tổng tuyển cử, bầu cử ĐBQH và Hội đồng nhân dân các cấp lần này diễn ra sau khi đã được quán triệt những vấn đề cơ bản nhất của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của các cấp, các địa phương.
"Nhân dân đã rất đồng tình ủng hộ, coi như là ngày hội lớn của đất nước để thể hiện được quyền tự do, quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm gánh vác công việc chung của đất nước cũng như của các địa phương để đưa đất nước chúng ta phát triển và bảo đảm được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn các phóng viên, báo chí những ngày này đã phục vụ rất vất vả. Đặc biệt là ngày hôm nay tuyên truyền để đưa những thông tin thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta cũng như khí thế phấn khởi của toàn dân chúng ta, thể hiện sức mạnh của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta trong ngày hội lớn non sông.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 2 giờ trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Lựa chọn mở đầu nhiệm kỳ mớiThời sự - 2 giờ trước
Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia LaiThời sự - 18 giờ trước
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Hà Nội trước thềm ‘Ngày hội non sông’Thời sự - 21 giờ trước
Những ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.
Tin sáng 14/3: Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?; Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà NộiXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tàu gỗ không người trôi dạt vào bờ biển Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc phát hiện tàu gỗ không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuầnThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.