Tin sáng 14/3: Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?; Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà Nội

VTV đưa tin, theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 vừa được công bố, học sinh hoặc bố, mẹ, người giám hộ có nơi cư trú tại Hà Nội sẽ được dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Theo đó, nhóm học sinh tạm trú – thường là con em các gia đình công nhân, người lao động ngoại tỉnh đến Hà Nội làm việc – nếu chưa có hộ khẩu vẫn có thể dự thi. Năm nay, học sinh hoặc phụ huynh cần làm thủ tục tạm trú và có xác nhận của công an khu vực để đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm nay là địa phương áp dụng xét tuyển theo nơi cư trú, đồng thời ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến theo nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”, thay cho cách phân chia theo địa giới hành chính trước đây.

Việc ứng dụng GIS và AI nhằm tăng tính minh bạch, giảm quá tải cục bộ, hạn chế tình trạng trái tuyến, đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến sẽ sử dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin học sinh, bảo đảm tính chính xác và an toàn. Cha mẹ cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cư trú theo dữ liệu dân cư quốc gia để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh cho học sinh.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5, thí sinh dự thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Sau khi thực hiện phân luồng, các trường THPT công lập, trung tâm GDNN – GDTX và cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến tuyển khoảng 88.000 chỉ tiêu. Số còn lại sẽ học tại các trường ngoài công lập hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội hằng năm luôn được đánh giá là căng thẳng do số lượng trường công lập còn hạn chế. Hiện toàn thành phố có 122 trường THPT công lập, trong khi việc xây dựng thêm trường mới ở bậc học này còn khá chậm.

Chẳng hạn, năm học 2025–2026, toàn thành phố chỉ đưa vào hoạt động thêm hai trường là THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh. Năm học 2026–2027, Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động Trường THPT Việt Hùng (Đông Anh) và một trường tại ô đất A11, Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Điều này khác với những năm trước, khi học sinh phải có nơi thường trú tại Hà Nội (hộ khẩu) mới được đăng ký dự thi vào các trường công lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc bỏ điều kiện nơi thường trú khi đăng ký vào các trường THPT công lập nhằm hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố, đồng thời thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?

Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông và từ ngày 14/3 sẽ suy yếu dần, khiến thời tiết miền Bắc trong những ngày tới có nhiều biến động.

Từ thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau (14-16/3), vùng hội tụ gió tây nam trên mực 5.000m hình thành gây mưa dông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Đáng lưu ý, các tỉnh từ Điện Biên, Lai Châu sang Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên - nơi mây dông phát triển mạnh, khả năng xuất hiện mưa to trên 50mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ từ 13-15/3, phổ biến ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Khu vực Khánh Hòa và Lâm Đồng ít mưa, ngày nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 13-16/3, duy trì ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 3, thời tiết miền Bắc chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và nồm ẩm với khoảng 8-15 ngày. Ngoài ra, tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Từ 1/7, lương sĩ quan quân đội có thể tăng đến gần 2 triệu đồng

Báo Thanh niên cho biết, theo dự kiến, từ ngày 1.7, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thể được điều chỉnh tăng khoảng 8%.

Nếu phương án này được thông qua, lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng. Với cơ chế tính lương hiện nay của quân đội dựa trên hệ số nhân với lương cơ sở, việc điều chỉnh này sẽ kéo theo mức tăng đồng loạt đối với tiền lương của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các đối tượng hưởng lương trong lực lượng vũ trang.

Về nguyên tắc, tiền lương của quân nhân được tính theo công thức: hệ số lương nhân với lương cơ sở. Vì vậy khi lương cơ sở tăng 8%, mức lương của các cấp bậc quân hàm cũng tăng tương ứng khoảng 8%. Tuy nhiên, do hệ số lương giữa các cấp bậc có sự chênh lệch khá lớn, mức tăng tuyệt đối bằng tiền sẽ khác nhau đáng kể giữa các nhóm.

Ở nhóm sĩ quan cấp tướng, với hệ số lương cao nhất của cấp đại tướng, tiền lương hiện nay vào khoảng hơn 24,3 triệu đồng mỗi tháng và có thể tăng lên gần 26,3 triệu đồng nếu lương cơ sở điều chỉnh như dự kiến. Như vậy, mức tăng thực tế có thể lên tới gần 2 triệu đồng/tháng.

Dự kiến bảng lương quân đội sẽ được điều chỉnh từ 1.7 tới.

Đối với nhóm sĩ quan cấp tá như đại tá, thượng tá, trung tá, mức lương hiện nay dao động trong khoảng từ 15,4 triệu đến hơn 20 triệu đồng/tháng. Khi lương cơ sở tăng 8%, thu nhập từ lương cơ bản của nhóm này có thể tăng thêm khoảng 1 triệu đến gần 2 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, nhóm sĩ quan cấp úy và hạ sĩ quan sẽ có mức tăng khoảng từ 500.000 đến dưới 1 triệu đồng/tháng.

Với nhóm quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, mức tăng tương ứng gần 600.000 đồng và khoảng 1,4 triệu đồng so với hiện nay.

Các mức lương nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp đặc thù trong quân đội. Như vậy, so với lần điều chỉnh lương cơ sở trước đây, mức tăng dự kiến 8% vào năm 2026 được đánh giá là mức tăng mang tính ổn định.

Trước đó, năm 2024, lương cơ sở đã được điều chỉnh mạnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức tăng khoảng 30%. Vì vậy, lần điều chỉnh được tính toán bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Nếu phương án tăng lương cơ sở được áp dụng từ tháng 1.7, thu nhập của quân nhân sẽ được cải thiện nhất định.

CSGT TPHCM mở đường, đưa sản phụ chuyển dạ nguy cấp đến bệnh viện an toàn

Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin, Sáng 13/3, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, Trung úy Nguyễn Ngọc Tuyển - cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM - đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thộng thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế. Tài xế cho biết trên xe có một sản phụ đang chuyển dạ trong tình trạng nguy hiểm, cần được đưa đến bệnh viện gấp.

Tiếp nhận thông tin, Trung úy Nguyễn Ngọc Tuyển đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời điều khiển mô tô đặc chủng, bật còi hụ, mở đường cho ô tô đưa sản phụ vào Bệnh viện Hùng Vương nhanh nhất.

CSGT TPHCM dẫn đường, đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của các tổ công tác trên tuyến và hỗ trợ dẫn đường của Trung úy Tuyển, xe chở sản phụ đã vượt qua các điểm ùn tắc và đến Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, sản phụ đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc. Clip về vụ việc cũng được tài xế ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm lời cảm ơn sâu sắc.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng CSGT TPHCM và Trung úy Nguyễn Ngọc Tuyển là tấm gương lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc ở Đà Nẵng

Theo VTCNews, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian khẩn trương, thận trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa được tài xế xe đầu kéo gặp nạn trên cao tốc ra ngoài an toàn, đồng thời phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Theo đó, khoảng 10h10 ngày 13/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường dẫn lối ra tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn thuộc địa phận xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng cứu tài xế mắc kẹt trong cabin.

Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 29H-224.XX kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS 92R-046.XX gặp nạn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Nhiều cấu kiện kim loại chèn ép khiến tài xế bị mắc kẹt trong không gian hẹp.

Nhận định tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực cùng các dụng cụ chuyên dụng để phá dỡ phần cabin, tạo lối tiếp cận, bảo đảm an toàn cho nạn nhân trong suốt quá trình giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, tài xế bị mắc kẹt là ông Tạ Văn Khí (SN 1985, quê xã Vật Lại, TP Hà Nội). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Làm tiếp viên karaoke tại Campuchia rồi nhận ma túy chuyển về Việt Nam, lãnh án chung thân

Theo Báo Tuổi trẻ, theo cáo trạng, Mỹ Nguyên có chồng là người Trung Quốc và có hai người con sinh năm 2019 và 2024. Đến khoảng tháng 8-2024, Mỹ Nguyên và Giang xuất cảnh sang Campuchia thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng.

Tại Campuchia, Mỹ Nguyên làm tiếp viên cho một quán karaoke ở TP Bavet, SvayRieng và được một người Trung Quốc tên A Mẫn thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam giao cho người của A Mẫn tại khu vực cầu Hàm Luông, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 5-6-2025, A Mẫn đến để ma túy trước nhà trọ nơi Mỹ Nguyên và Giang đang ở, nhắn tin cho biết có 2kg cần chuyển và đưa ra mức tiền công là 15 triệu đồng.

Mỹ Nguyên lấy ma túy rồi bỏ vào ba lô cùng một số vật dụng cá nhân, sau đó cùng Giang đón xe tuktuk đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Mỹ Nguyên và Giang nghe tuyên án

Lúc đi qua cửa kiểm tra, Mỹ Nguyên đưa ba lô cho Giang đeo rồi nhập cảnh trước. Khi Giang đưa ba lô qua máy soi thì bị lực lượng hải quan phát hiện ma túy, bắt giữ Giang.

Mỹ Nguyên biết Giang bị bắt thì thuê taxi đi về nhà mẹ ruột ở phường Long Phú, An Giang. Đến ngày 13-9-2025 thì Mỹ Nguyên đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đầu thú.

Số ma túy trong vụ việc được cơ quan điều tra thu giữ gồm gần 1,9kg ketamine và gần 80g các loại ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, Mỹ Nguyên còn khai nhận trong tháng 5-2025, Nguyên đã hai lần nhận ma túy từ A Mẫn đưa về khu vực cầu Hàm Luông, Vĩnh Long để đưa cho một người không rõ lai lịch.

Mỗi lần vận chuyển, Mỹ Nguyên bỏ khoảng 200g ketamine vào túi xách của mình nhập cảnh về Việt Nam, sau khi trao ma túy thì được người nhận trả công 2 triệu đồng.

Những lần này Giang cũng đều biết nhưng không có ý kiến gì, tiền thu được từ việc vận chuyển ma túy, cả hai chi tiêu, sinh hoạt chung.

Với việc thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và giữ vai trò chính trong việc vận chuyển ma túy, Mỹ Nguyên đã bị tuyên phạt mức án chung thân.

Có vai trò giúp sức để thực hiện hành vi phạm tội, Giang cũng bị tuyên phạt mức án 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.