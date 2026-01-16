Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI

Đây là động thái quyết liệt của Công an thành phố Hà Nội nhằm thực hiện hóa Kế hoạch của UBND Thành phố và Công văn số 54 (ban hành ngày 13/1/2026) về hướng dẫn quy trình xử lý phạt nguội trong lĩnh vực trật tự đô thị.

Trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị Camera AI ghi hình. Ảnh: CAHN

Chấm dứt cảnh "bắt cóc bỏ đĩa"

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, mặc dù các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị thời gian qua đã tạo ra chuyển biến, nhưng kết quả chưa bền vững. Tình trạng "nhờn luật" vẫn phổ biến, các hộ kinh doanh thường xuyên tái chiếm vỉa hè, lòng đường ngay khi lực lượng chức năng rời đi. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có một giải pháp giám sát thường xuyên, minh bạch và không phụ thuộc vào sự có mặt trực tiếp của con người.

Hệ thống camera AI với 1.837 mắt thần được lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm (vận hành từ 13/12/2025) đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong giảm thiểu ùn tắc giao thông. Từ nền tảng đó, Công an thành phố quyết định nâng cấp, mở rộng công năng của hệ thống này để giải quyết "bài toán khó" về văn minh đô thị.

Theo cơ chế vận hành mới, hệ thống camera AI sẽ tự động quét và nhận diện các hành vi vi phạm đa dạng. Về trật tự đô thị, camera sẽ ghi lại hình ảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; treo biển quảng cáo, làm mái che sai quy định hay dừng đỗ xe trái phép.

Đặc biệt, về vệ sinh môi trường - vấn đề nhức nhối tại các khu dân cư - "mắt thần" cũng sẽ không bỏ qua các hành vi như: thu gom rác sai giờ, vứt tàn thuốc lá bừa bãi, phóng uế, đổ nước thải ra đường phố hoặc hệ thống thoát nước công cộng... Ngay khi phát hiện vi phạm, dữ liệu hình ảnh sẽ được truyền tức thì từ Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an Thành phố về hệ thống máy tính của Công an cấp xã, phường để lực lượng cơ sở triển khai xử lý ngay lập tức.

Trong hai ngày 14-15/1 đã có 48 trường hợp vi phạm bị phạt nguội. Ảnh: CAHN

Camera AI phát hiện 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Sự thay đổi phương thức quản lý này đã mang lại con số ấn tượng ngay trong những ngày đầu áp dụng. Cụ thể, trong hai ngày 14 và 15/1/2026, thông qua dữ liệu từ camera AI và hình ảnh phản ánh của người dân, Công an Thành phố đã thiết lập hồ sơ xử lý "phạt nguội" đối với 48 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt lên tới hơn 58 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số đó có 5 trường hợp bị camera AI phát hiện trực tiếp các lỗi vi phạm trật tự đô thị, dẫn đến các quyết định xử phạt tổng trị giá 12,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân (tin báo, hình ảnh) cũng phát huy tác dụng mạnh mẽ khi giúp lực lượng chức năng xử lý 43 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, phạt tiền hơn 46 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định, hình ảnh từ camera là chứng cứ khách quan nhất, giúp giảm thiểu tối đa các tranh cãi giữa người vi phạm và lực lượng chức năng, đồng thời ngăn chặn các tiêu cực, xin xỏ. Việc áp dụng công nghệ không chỉ nhằm mục đích xử phạt, mà quan trọng hơn là để răn đe, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, dù có hay không có mặt Cảnh sát.

Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, Công an Hà Nội cam kết duy trì lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy để vận hành hệ thống. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để 5 "điểm nghẽn" của Thủ đô, mang lại một diện mạo văn minh, sạch đẹp phục vụ các sự kiện chính trị và nhu cầu vui chơi của nhân dân.