Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AI
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Đây là động thái quyết liệt của Công an thành phố Hà Nội nhằm thực hiện hóa Kế hoạch của UBND Thành phố và Công văn số 54 (ban hành ngày 13/1/2026) về hướng dẫn quy trình xử lý phạt nguội trong lĩnh vực trật tự đô thị.
Chấm dứt cảnh "bắt cóc bỏ đĩa"
Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) cho biết, mặc dù các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị thời gian qua đã tạo ra chuyển biến, nhưng kết quả chưa bền vững. Tình trạng "nhờn luật" vẫn phổ biến, các hộ kinh doanh thường xuyên tái chiếm vỉa hè, lòng đường ngay khi lực lượng chức năng rời đi. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có một giải pháp giám sát thường xuyên, minh bạch và không phụ thuộc vào sự có mặt trực tiếp của con người.
Hệ thống camera AI với 1.837 mắt thần được lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm (vận hành từ 13/12/2025) đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong giảm thiểu ùn tắc giao thông. Từ nền tảng đó, Công an thành phố quyết định nâng cấp, mở rộng công năng của hệ thống này để giải quyết "bài toán khó" về văn minh đô thị.
Theo cơ chế vận hành mới, hệ thống camera AI sẽ tự động quét và nhận diện các hành vi vi phạm đa dạng. Về trật tự đô thị, camera sẽ ghi lại hình ảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; treo biển quảng cáo, làm mái che sai quy định hay dừng đỗ xe trái phép.
Đặc biệt, về vệ sinh môi trường - vấn đề nhức nhối tại các khu dân cư - "mắt thần" cũng sẽ không bỏ qua các hành vi như: thu gom rác sai giờ, vứt tàn thuốc lá bừa bãi, phóng uế, đổ nước thải ra đường phố hoặc hệ thống thoát nước công cộng... Ngay khi phát hiện vi phạm, dữ liệu hình ảnh sẽ được truyền tức thì từ Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an Thành phố về hệ thống máy tính của Công an cấp xã, phường để lực lượng cơ sở triển khai xử lý ngay lập tức.
Camera AI phát hiện 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị
Sự thay đổi phương thức quản lý này đã mang lại con số ấn tượng ngay trong những ngày đầu áp dụng. Cụ thể, trong hai ngày 14 và 15/1/2026, thông qua dữ liệu từ camera AI và hình ảnh phản ánh của người dân, Công an Thành phố đã thiết lập hồ sơ xử lý "phạt nguội" đối với 48 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt lên tới hơn 58 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong số đó có 5 trường hợp bị camera AI phát hiện trực tiếp các lỗi vi phạm trật tự đô thị, dẫn đến các quyết định xử phạt tổng trị giá 12,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân (tin báo, hình ảnh) cũng phát huy tác dụng mạnh mẽ khi giúp lực lượng chức năng xử lý 43 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, phạt tiền hơn 46 triệu đồng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định, hình ảnh từ camera là chứng cứ khách quan nhất, giúp giảm thiểu tối đa các tranh cãi giữa người vi phạm và lực lượng chức năng, đồng thời ngăn chặn các tiêu cực, xin xỏ. Việc áp dụng công nghệ không chỉ nhằm mục đích xử phạt, mà quan trọng hơn là để răn đe, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, dù có hay không có mặt Cảnh sát.
Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, Công an Hà Nội cam kết duy trì lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy để vận hành hệ thống. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để 5 "điểm nghẽn" của Thủ đô, mang lại một diện mạo văn minh, sạch đẹp phục vụ các sự kiện chính trị và nhu cầu vui chơi của nhân dân.
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
GĐXH - Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa phối hợp với người dân kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Nạn nhân là một nam sinh viên đại học, do quá hoảng sợ trước lời đe dọa của các đối tượng giả danh Công an, đã lấy trộm tiền và vàng của gia đình mang đi bán.
GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.
GĐXH - Do đăng tải video clip phản cảm để "câu view", "câu like" trên Facebook, một cá nhân tại Lạng Sơn đã bị lực lượng công an xử phạt theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng truy nã "Trộm cắp liên tỉnh".
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
