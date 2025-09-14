Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá
GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.
Mới đây, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người". Đây là kết quả của chuyên án được Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội dày công xác lập, đấu tranh.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1983, cầm đầu), Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992), cùng tạm trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989), trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
Giá 1,2 tỉ/quả thận và thủ đoạn tinh vi
Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhận thấy nhu cầu mua thận để cấy ghép của các bệnh nhân suy thận là rất lớn, Phạm Văn Hùng đã cầm đầu, cấu kết với các đối tượng khác để tổ chức một đường dây môi giới mua bán thận chuyên nghiệp nhằm hưởng lợi.
Để tìm kiếm "nguồn hàng" và khách, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng các bài viết có nội dung cần người hiến gan, thận kèm theo số điện thoại liên lạc.
Khi có bệnh nhân liên hệ, nhóm của Hùng sẽ ra giá khoảng 1,2 tỉ đồng cho một quả thận. Toàn bộ chi phí xét nghiệm và phẫu thuật cấy ghép sẽ do bên mua chi trả.
Về phía người bán, các đối tượng trả cho họ từ 450 – 550 triệu đồng cho một quả thận, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và nhóm máu. Sau khi trừ đi chi phí, số tiền còn lại khoảng 450 – 500 triệu đồng trên mỗi ca ghép thành công sẽ được cả nhóm chia nhau hưởng lợi.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có hàng loạt bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người có nhu cầu bán thận.
Quy trình khép kín và chiêu trò đối phó công an
Để tránh bị phát hiện, đường dây này hoạt động với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng mạng xã hội để giao dịch và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.
Khi tìm được người bán, các đối tượng sẽ đưa họ đến các bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm cần thiết. Để nuôi những người bán thận trong thời gian chờ ghép, cả nhóm đã thuê một căn nhà tại phường Bồ Đề (Hà Nội).
Sau khi tìm được cặp mua - bán có chỉ số tương thích, các đối tượng sẽ hướng dẫn người bán hoàn thiện giấy tờ pháp lý giả mạo để hợp thức hóa việc cấy ghép tại bệnh viện. Để đảm bảo bí mật, chúng không cho người mua và người bán gặp nhau cho đến trước khi phẫu thuật.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây của Phạm Văn Hùng đã môi giới thành công cho khoảng 25 – 30 cặp ghép thận tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
