Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá

Chủ nhật, 10:58 14/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.

Mới đây, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người". Đây là kết quả của chuyên án được Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội dày công xác lập, đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1983, cầm đầu), Trần Ngọc Ba (SN 1990), Phùng Thị Thảo (SN 1984), Lê Thanh Thành (SN 1998), Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991), Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992), cùng tạm trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989), trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá - Ảnh 1.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán 1,2 tỉ đồng/quả thận. Ảnh: CAHN

Giá 1,2 tỉ/quả thận và thủ đoạn tinh vi

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhận thấy nhu cầu mua thận để cấy ghép của các bệnh nhân suy thận là rất lớn, Phạm Văn Hùng đã cầm đầu, cấu kết với các đối tượng khác để tổ chức một đường dây môi giới mua bán thận chuyên nghiệp nhằm hưởng lợi.

Để tìm kiếm "nguồn hàng" và khách, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng các bài viết có nội dung cần người hiến gan, thận kèm theo số điện thoại liên lạc.

Khi có bệnh nhân liên hệ, nhóm của Hùng sẽ ra giá khoảng 1,2 tỉ đồng cho một quả thận. Toàn bộ chi phí xét nghiệm và phẫu thuật cấy ghép sẽ do bên mua chi trả.

Về phía người bán, các đối tượng trả cho họ từ 450 – 550 triệu đồng cho một quả thận, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và nhóm máu. Sau khi trừ đi chi phí, số tiền còn lại khoảng 450 – 500 triệu đồng trên mỗi ca ghép thành công sẽ được cả nhóm chia nhau hưởng lợi.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có hàng loạt bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người có nhu cầu bán thận.

Quy trình khép kín và chiêu trò đối phó công an

Để tránh bị phát hiện, đường dây này hoạt động với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng mạng xã hội để giao dịch và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

Khi tìm được người bán, các đối tượng sẽ đưa họ đến các bệnh viện lớn để kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm cần thiết. Để nuôi những người bán thận trong thời gian chờ ghép, cả nhóm đã thuê một căn nhà tại phường Bồ Đề (Hà Nội).

Sau khi tìm được cặp mua - bán có chỉ số tương thích, các đối tượng sẽ hướng dẫn người bán hoàn thiện giấy tờ pháp lý giả mạo để hợp thức hóa việc cấy ghép tại bệnh viện. Để đảm bảo bí mật, chúng không cho người mua và người bán gặp nhau cho đến trước khi phẫu thuật.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, đường dây của Phạm Văn Hùng đã môi giới thành công cho khoảng 25 – 30 cặp ghép thận tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây môi giới mua bán thậnKhởi tố 3 đối tượng trong đường dây môi giới mua bán thận

Các đối tượng đã bàn bạc, môi giới thành công 2 ca mua bán thận để hưởng lợi tiền bất hợp pháp.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Thông tin mới về đường dây mua bán thận cực lớn tại Hà Nội

Thông tin mới về đường dây mua bán thận cực lớn tại Hà Nội

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây môi giới mua bán thận

Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây môi giới mua bán thận

Nam thanh niên bị dụ dỗ ra nước ngoài bán thận với giá 900 triệu-1,2 tỉ đồng

Nam thanh niên bị dụ dỗ ra nước ngoài bán thận với giá 900 triệu-1,2 tỉ đồng

Hai người từng được ghép thận trả giá đắt cho việc môi giới mua, bán thận

Hai người từng được ghép thận trả giá đắt cho việc môi giới mua, bán thận

Cùng chuyên mục

Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk

Tình tiết mới trong lời khai của kẻ thủ ác trong vụ thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ.

Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy của người phụ nữ trước kẻ sát nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đến giờ, bà LTLC (46 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) chặn đường, kề dao vào cổ cướp xe máy .

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Nghi phạm bị bắt vẫn xin dùng ma tuý cho ‘đỡ vã’

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy trong người đối tượng. Đối tượng thừa nhận đó là ma tuý và xin được dùng cho "đỡ vã".

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng CATP đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu nghi bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Pháp luật - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xem nhiều

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Pháp luật

Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Nam thanh niên ở Huế suýt bị lừa sang Campuchia

Pháp luật
Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh sẽ đối diện mức án nào khi hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng?

Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh sẽ đối diện mức án nào khi hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng?

Pháp luật
Nguyên Hiệu trưởng cấp 2 lừa hơn 89 tỉ đồng như thế nào?

Nguyên Hiệu trưởng cấp 2 lừa hơn 89 tỉ đồng như thế nào?

Pháp luật
Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Vụ người phụ nữ dân tộc bị ép trả 2,5 triệu đồng tiền taxi: Bắt giữ khẩn cấp tài xế

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top