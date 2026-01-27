Mới nhất
Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thận

Thứ ba, 20:19 27/01/2026 | Pháp luật
Minh Phong
Minh Phong
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.

Ngày 27/1, TAND khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Viết Châu và Nguyễn Quốc Tiến (cùng trú tại TP Huế) về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Theo cáo trạng, từ năm 2022, nhận thấy nhu cầu ghép thận ngày càng lớn trong khi nguồn hiến tạng hợp pháp khan hiếm, Châu nảy sinh ý định môi giới mua bán thận nhằm thu lợi bất chính.

Lĩnh án tù vì môi giới mua bán thận - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Mỗi khi có người bệnh cần ghép thận, Châu trực tiếp thỏa thuận giá cả, lấy chỉ số HLA của người nhận rồi tìm người bán thận thông qua các đầu mối môi giới. Mỗi trường hợp tìm được người bán thận phù hợp, Châu phải chi từ 70-80 triệu đồng tiền "hoa hồng".

Sau khi trùng khớp chỉ số HLA, Châu tổ chức cho các bên đi khám, xét nghiệm, hoàn thiện hồ sơ dưới hình thức hiến tặng thận để hợp thức hóa thủ tục. Giá mỗi ca ghép được thỏa thuận từ 1-1,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, ăn ở, đi lại cho người hiến và thân nhân. Nếu ca ghép thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, Châu thực hiện môi giới mua bán thận cho hai trường hợp.

Vụ thứ nhất, Châu nhận 300 triệu đồng của anh T.Q.N. (trú tỉnh Ninh Bình) để tìm người bán thận. Tuy nhiên, ca ghép không thực hiện được do không phù hợp chỉ số, Châu cũng không hoàn trả tiền như cam kết, khiến anh N. làm đơn tố cáo.

Vụ thứ hai, Châu ký "tờ thỏa thuận" môi giới ghép thận với anh T.T.H. (trú tỉnh An Giang) giá 1,1 tỷ đồng, đã nhiều lần nhận tiền để lo chi phí. Dù tìm được một số người bán thận, song việc ghép đều không thành do người bán từ chối hoặc không đủ điều kiện sức khỏe.

Trong quá trình phạm tội, Châu thuê Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm, mỗi lần trả công 300.000 đồng. Sau khi Châu bị bắt vì hành vi phạm tội khác, Tiến tiếp tục nhận tiền từ người có nhu cầu ghép thận để đưa người đi khám nhưng không mang lại kết quả, dẫn đến việc các bị hại đồng loạt tố cáo.

HĐXX tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù.

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thậnTây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

