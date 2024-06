Hải Dương: Nam thanh niên dùng hung khí đâm trọng thương hàng xóm rồi cố thủ trong nhà

5 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ 2 đối tượng manh động, dùng dao chặn đường cướp tài sản của người đi đường. Ngoài ra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, 2 đối tượng này đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản của người đi đường và 5 vụ trộm xe máy.