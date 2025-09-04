Mới nhất
Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ

Thứ năm, 15:15 04/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Lực lượng chức nang tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng nghiện game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ ở nhà.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, tối ngày 3/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có liên quan đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Đức Minh (SN 1996, trú tại Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, Ninh Bình) có hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 18h, ngày 3/9/2025, do có mâu thuẫn với N.Đ.T (SN 1992 ở cùng Tổ dân phố) là bạn cùng chơi game online, Đỗ Đức Minh đã mang theo dao (loại dao bầu) đến nhà anh T, sau đó dùng dao đâm vào vai phải khiến người này bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi gây án, Minh chạy về nhà dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng nghiện Game đâm bạn trọng thương sau đó dùng dao cố thủ - Ảnh 1.

Đối tượng Minh và tang vật tại cơ quan công an.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phối hợp bắt giữ đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật. Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, Đỗ Đức Minh vẫn dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Với tinh thần quyết liệt, mưu trí, dũng cảm, triển khai sắc bén các biện pháp công tác, sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và Nhân dân.

Tại cơ quan công an, Đỗ Đức Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân
