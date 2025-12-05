Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán ăn rạng sáng tại TPHCM

Rạng sáng 5/12, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) khiến 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định.

Theo VietnamNet, danh tính 4 nạn nhân tử vong là: L.Q.A (nữ, 35 tuổi); Đ.T.K.H (nữ, 40 tuổi); Đ.K.L (nữ, 7 tuổi) và H.N.K.N (2 tuổi). Ngoài 4 nạn nhân tử vong, còn 2 nữ nạn nhân khác nhảy từ độ cao xuống đất, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Lan (người thân của chị L.Q.A) buồn bã chia sẻ với TTO, cách đây vài ngày, chị A từ Hà Nội vào TP.HCM xin làm việc tại quán bún ốc nói trên. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị xin ngủ lại quán. Không ngờ, người phụ nữ mới chỉ làm việc được 2 ngày thì gặp nạn, tử vong.

Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vong Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Di Anh

Trên TPO, ông H (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng đối diện quán ăn cho biết, khoảng 4 giờ 30, khi đang ngủ thì nghe tiếng người đập liên tục vào cửa gọi dậy. Khi mở cửa, ông thấy một số tài xế xe ôm công nghệ hớt hải xin mượn bình chữa cháy mini. "Nhìn sang bên kia đường thì khói bốc ngùn ngụt", ông kể.

Theo ông H, lúc đó các tài xế và người dân cố gắng kéo tấm cửa sắt phía trước căn nhà. "Mọi người chỉ kéo hé lên được một đoạn, rồi luồn vòi bình chữa cháy mini vào xịt nhưng không ăn thua. Khói càng lúc càng nhiều, lửa bên trong rất lớn", ông H nói.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt. Cảnh sát sử dụng máy cắt để phá cửa, đồng thời triển khai xe thang, phá bảng hiệu tầng 2, cắt khung sắt để phun nước vào bên trong.

Bên trong quán ăn nhiều vật dụng bị cháy đen. Ảnh: TPO

Trước đó, khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 5/12, đám cháy bắt phát ra từ quán bún ốc, nhanh chóng bùng lên, bao trùm căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có khoảng 10 người, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét thất thanh. Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Cảnh sát đã đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đi cấp cứu song 4 nạn nhân đều đã tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà nằm trong dãy có nhiều cửa hàng kinh doanh. Căn nhà nơi xảy ra cháy được thiết kế dạng nhà ống lợp mái, có cửa cuốn, bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn, không có sân thượng. Mặt tiền ngôi nhà hướng ra đường Trần Hưng Đạo, phía sau là hẻm nhỏ. Căn nhà không có cửa ngách thông ra hẻm. Mặt tiền phía trên của ngôi nhà được quây kín để thiết kế biển hiệu cửa hàng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.