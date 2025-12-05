Cháy quán ăn ở trung tâm TP.HCM lúc rạng sáng, 4 người tử vong
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện.
Thông tin từ Công an phường Cầu Ông Lãnh thông tin, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 4h ngày 5/12, lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn. Thời điểm phát hiện, người dân xung quanh hô hoán và hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công. Khói đen bao trùm bên trong khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.
Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.
Vụ cháy được khống chế hoàn toàn sau đó, song nhiều người bên trong đã bị ảnh hưởng bởi khói. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong quán có khoảng 5 - 7 người.
Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận tổng cộng 6 nạn nhân liên quan vụ cháy.
Trong đó, 4 người đã tử vong trước khi nhập viện do ngạt khói, gồm 3 nữ và 1 nam.
Hai nạn nhân còn lại được chuyển đến cơ sở 1 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị, gồm chị Trần Thị Thuỳ L. (SN 2004) và em Trần Thị Ngọc K. (SN 2007).
Quan sát bên ngoài, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 tầng, mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo. Ba tầng phía trên được che phủ bởi biển quảng cáo lớn.
Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang làm việc tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể.
Thiệt hại về tài sản cũng đang được thống kê.
