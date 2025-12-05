Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao rét đậm có nơi dưới 12 độ.
Thời tiết miền Bắc ra sao khi không khí lạnh bao trùm?
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Từ đêm qua (4/12) và ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.
Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.
Thời tiết Hà Nội: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ. Mức nhiệt ban ngày không vượt quá 23 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.
Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Tại khu vực Trung Bộ thời tiết hôm nay mưa lớn giảm dần. Mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra sáng nay ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Từ chiều nay mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên cần đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ có nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các phương có mức nhiệt từ 31- 34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/12 đến ngày 6/12
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 6/12 đến ngày 14/12
- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng ngày 7/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác và khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 8/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 12-13/12 có khả năng trời rét, vùng núi rét đậm.
- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, riêng ngày 7-8/12 có mưa, mưa rào rải rác và khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, từ ngày 8/12 đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 12-13/12 khả năng trời rét.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi: có mưa rải rác; từ ngày 10/12 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; khoảng ngày 10-11/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 6 nạn nhân vụ cháy, trong đó 4 người tử vong trước khi nhập viện.
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.
GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS - sự kiện do Bộ Y tế chủ trì, Cục Phòng bệnh phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025.
'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút hàng trăm tác phẩm gửi về, cho thấy sức lan tỏa của chủ đề HIV/AIDS trong đời sống xã hội cũng như sự quan tâm, tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với công cuộc phòng, chống dịch bệnh này.
GĐXH - Liên quan vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sụt lún.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét. Mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 12 độ.
GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 6356/UBND-NNMT ngày 01/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
