Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Thứ sáu, 07:24 05/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao rét đậm có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết miền Bắc ra sao khi không khí lạnh bao trùm?

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ đêm qua (4/12) và ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ. Mức nhiệt ban ngày không vượt quá 23 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tại khu vực Trung Bộ thời tiết hôm nay mưa lớn giảm dần. Mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra sáng nay ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị trở vào TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Từ chiều nay mưa sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên cần đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ có nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các phương có mức nhiệt từ 31- 34 độ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa nhỏ, trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/12 đến ngày 6/12

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 6/12 đến ngày 14/12

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng ngày 7/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác và khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 8/12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 12-13/12 có khả năng trời rét, vùng núi rét đậm.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, riêng ngày 7-8/12 có mưa, mưa rào rải rác và khoảng ngày 12-13/12 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, từ ngày 8/12 đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 12-13/12 khả năng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi: có mưa rải rác; từ ngày 10/12 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; khoảng ngày 10-11/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.

Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tớiTin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.

