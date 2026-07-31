Danh tính gã côn đồ say rượu chém 2 cán bộ công an xã ở Quảng Trị

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) về hành vi dùng rựa chém gây thương tích 2 cán bộ Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 18h00 ngày 29/7/2026, sau khi đã uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường gặp đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng) đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ tại xã.

Đối tượng Trần Hoàng Diệu. Ảnh: CACC

Mặc dù chưa quen biết và không hề có mâu thuẫn với đồng chí Sang nhưng Diệu đã vô cớ chặn đường gây gổ, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt đồng chí Sang. Tiếp đó, Diệu dùng rựa rượt đuổi chém đồng chí Sang, tuy nhiên đồng chí Sang đã tránh né được nên hậu quả chưa xảy ra, sau đó đối tượng bỏ về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng bố trí lực lượng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên Diệu không chấp hành mà thái độ thách thức, hung hãn cầm rựa cố thủ trong nhà.

Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu vô cùng liều lĩnh bất ngờ dùng rựa xông ra chém liên tiếp khiến cả hai cán bộ bị thương. Sau đó, Diệu tiếp tục chốt cửa cố thủ trong nhà

Công an xã đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu. Ảnh: CACC

Sau 3 giờ thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng vẫn kiên quyết cố thủ và cầm hung khí trên tay để sẵn sàng tấn công khi lực lượng Công an tiếp cận.

Biết không còn khả năng trốn thoát, đối tượng liều lĩnh cầm rựa lao ra bất ngờ tấn công lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.