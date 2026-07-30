Bản án thích đáng dành cho 2 đối tượng "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm"

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Lê Thị Ly 9 năm 2 tháng tù và Nguyễn Văn Nguyên 10 năm tù về các tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm".

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo Lê Thị Ly (SN 1984, trú xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, trú xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội) về các tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 9/2025, vì mục đích vụ lợi, các bị cáo đã thuê nhà trên địa bàn phường Móng Cái 3, cải tạo thành nhiều phòng khép kín để tổ chức hoạt động mại dâm.

Bản án thích đáng dành cho 2 đối tượng "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm" - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CACC

Hai đối tượng tuyển nhiều phụ nữ tham gia bán dâm, trực tiếp điều hành việc môi giới, thống nhất giá dịch vụ, phân chia tiền thu lợi, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền và bố trí phương tiện đưa người bán dâm đến các nhà nghỉ, khách sạn theo yêu cầu của khách.

Đêm 27/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang nhiều trường hợp mua bán dâm tại các nhà nghỉ và căn nhà do các đối tượng quản lý.

Khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra xác định, trong cùng ngày các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm, thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ly tổng hợp 9 năm 2 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Nguyên tổng hợp 10 năm tù về các tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm".

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