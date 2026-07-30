Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép tại Lào Cai

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GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố thêm 5 bị can là các tài xế trong vụ án tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Các đối tượng bị cáo buộc nhiều lần vận chuyển người nhập cảnh trái phép từ Lào Cai về Hà Nội để hưởng tiền công.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 29/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can trong vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" xảy ra vào ngày 15/1/2026 tại tổ 23, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Theo đó, các đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Thèn Văn Chung (SN 1990, trú tại thôn Na Ó, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai); Đặng Văn Hòa (SN 1996, trú tại thôn Hà Tiên, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai); Đặng Văn Trường (SN 2001, trú tại thôn Ải Dõng, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai); Lê Duy Lâm (SN 1997, trú tại thôn Là 1, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) và Ngô Minh Hiếu (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai). 

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu xác định cả 5 bị can trên đều là lái xe thuê cho Bùi Đức Tùng (đối tượng đã bị khởi tố trong giai đoạn trước của vụ án). Mặc dù biết rõ nhóm người nước ngoài được vận chuyển đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhưng vì động cơ vụ lợi, các đối tượng này đã nhiều lần điều khiển ô tô chở nhóm người trên di chuyển giữa Lào Cai và Hà Nội.

Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép tại Lào Cai - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an - (ảnh CALC).

Căn cứ hành vi của các đối tượng, ngày 29/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 5 bị can trên về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, vào ngày 15/1/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phan Đình Giót (phường Lào Cai), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-267.41 do Bùi Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Lào Cai) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. 

Đối tượng Bùi Đức Tùng khai nhận gia đình kinh doanh dịch vụ xe ghép và có thuê thêm tài xế. Khoảng cuối tháng 8/2025, thông qua ứng dụng WhatsApp Business, Tùng được một người đàn ông (chưa rõ nhân thân) thuê chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo lộ trình Lào Cai - Hà Nội và ngược lại. Mức giá thỏa thuận là 5 triệu đồng/chuyến (tuyến Hà Nội - Lào Cai) và 6 triệu đồng/chuyến (tuyến Hà Nội - Mường Khương), mỗi chuyến chở từ 2 đến 3 người. 

Vụ án sau đó được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. 

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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