Bắt giữ 'nữ quái' cho vay lãi nặng, người vay 11,2 triệu đồng phải trả hơn 200 triệu đồng

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một người phụ nữ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới khoảng 463%/năm. Đáng chú ý, có trường hợp vay 11,2 triệu đồng nhưng sau thời gian dài, khoản nợ đã "phình" lên hơn 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chung (SN 1962, trú tại tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Chung đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 10.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương đương khoảng 463%/năm, gấp 23 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bắt giữ 'nữ quái' cho vay lãi nặng, người vay 11,2 triệu đồng phải trả hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Chung tại cơ quan công an (ảnh: CACB).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động cho vay này.

Đáng chú ý, có trường hợp người vay ban đầu chỉ vay 11,2 triệu đồng, nhưng sau thời gian cộng dồn tiền lãi, số tiền phải thanh toán đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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