Bắt giữ nam thanh niên đi xe SH vận chuyển trái phép 5 bình 'khí cười' tại Hà Nội

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Trần Phú (phường Hà Đông), lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã kịp thời kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên đang vận chuyển trái phép 5 bình khí N2O (khí cười) không rõ nguồn gốc.

Ngày 30/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào tối 22/7, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Trần Phú, phường Hà Đông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CATP Hà Nội) đã phát hiện và tiến hành kiểm tra hành chính đối với một nam thanh niên có những biểu hiện nghi vấn.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển 5 bình chứa khí N2O (thường gọi là khí cười). Làm việc trực tiếp với Tổ công tác, đối tượng đã thừa nhận bản thân đã nhiều lần thực hiện việc vận chuyển loại hàng hóa này nhưng hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Bắt giữ nam thanh niên đi xe SH vận chuyển trái phép 5 bình 'khí cười' tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CAHN

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường bao gồm: 05 bình nghi chứa khí N2O; 1 xe máy hiệu Honda SH và 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi lập biên bản, toàn bộ đối tượng, tang vật cùng phương tiện liên quan đã được Tổ công tác bàn giao cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cho biết, khí N2O khi bị lạm dụng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự và là mầm mống phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái quy định loại chất này. Bên cạnh đó, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp, địa điểm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến buôn bán, vận chuyển khí “cười”.

Bắt giữ nam thanh niên đi xe SH vận chuyển trái phép 5 bình 'khí cười' tại Hà Nội - Ảnh 2.Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

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