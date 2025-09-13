Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn
Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.
Sáng 13/9, báo Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một cháu nhỏ bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tìm đến nhà của chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).
Theo người dân địa phương trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, lâu nay Thuận chung sống như vợ chồng với chị H. và có con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Giữa hai người từng phát sinh mâu thuẫn tình cảm.
Vì vậy, sáng sớm 13/9, Thuận dùng dao tấn công liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H., gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Chị Nguyễn Thị Kim H. (1992, chủ nhà) tử vong tại chỗ.
Bà Trần Thị D. (1970, mẹ ruột chị H.) tử vong.
Anh Bùi Văn N. (2002, em trai chị H.) cũng không qua khỏi.
Cháu Trần Tấn P. (2012, con trai chị H.) bị thương nặng, đang được cấp cứu.
Ngay sau khi gây án, nghi phạm Thuận nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, vừa đảm bảo công tác khám nghiệm, vừa triển khai các mũi truy lùng nhằm ngăn chặn nghi phạm tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội.
Cập nhật: Đến 8 giờ 30 phút ngày 13/9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình bạn gái.
