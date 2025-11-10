Danh tính người đẹp xứ Thanh bắt được hoa cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà
GĐXH - Hoàng Thùy vui mừng chia sẻ khoảnh khắc khi bắt được hoa cưới từ Đỗ Thị Hà trong tiệc cưới tại Hà Nội.
Tối 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám cùng loạt hoa hậu, á hậu nổi tiếng của showbiz Việt. Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian tiệc cưới lộng lẫy, tinh tế và ngập tràn sắc hoa trắng, khoảnh khắc các khách mời hòa mình trong không khí hạnh phúc của cặp đôi cũng khiến mạng xã hội "dậy sóng".
Sau khi cặp đôi tiến hành các nghi thức và trao nhau lời thề nguyện, màn tung hoa cưới từ cô dâu Đỗ Thị Hà khiến dàn khách mời phấn khích. Các hoa hậu, á hậu đình đám như Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân, Ngọc Thảo, Khánh Linh, Hoàng Thùy,... nhanh chóng xếp hàng dài phía sau.
Và cuối cùng, người bắt được bó hoa may mắn không ai khác chính là người mẫu/Á hậu Hoàng Thuỳ. Khoảnh khắc cô vui mừng đón lấy bó hoa từ tay cô dâu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Ngay sau đó, Hoàng Thuỳ hào hứng chia sẻ lại clip bắt trúng hoa cưới từ Đỗ Thị Hà trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Và người tiếp theo lấy chồng sẽ là… Hoàng Thuỳ!". Không dừng lại ở đó, nàng Á hậu còn hài hước lên kịch bản trước: "Mời ai ta? Thực đơn có món gì ta? Trang điểm tông gì ta? Chú rể đâu ta?". Sự dí dỏm, vui tươi của Hoàng Thuỳ khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.
Trước đó, trong vlog chia sẻ hành trình chuẩn bị dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoàng Thuỳ đã "tiên tri" trước rằng cô sẽ bắt được hoa cưới khi nói: "Cả tuổi thanh xuân dành thời gian đi ăn cưới bắt hoa cưới. Hy vọng là đợt này mình sẽ lấy được hoa cưới".
Hoàng Thuỳ ăn diện chỉn chu, gợi cảm khi đến chúc phúc cho vợ chồng Đỗ Thị Hà. Ảnh: Linh Lê Chí
Trong ngày vui của Đỗ Thị Hà, Hoàng Thùy diện set đồ màu vàng đồng kết hợp kiểu tóc thanh lịch. "Tung tăng đi ăn cưới em gái yêu Đỗ Thị Hà. Ngày thật vui và đầy cảm xúc. Chúc em trăm năm hạnh phúc, hành trình mới luôn tràn ngập yêu thương và nụ cười", cô chúc mừng đàn em.
Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Cô là quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đã đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2019.
Video Hoàng Thùy bắt được hoa cưới của Đỗ Thị Hà.
