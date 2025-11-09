Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem
GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.
Sau lễ cưới được tổ chức long trọng tại quê nhà cô dâu chú rể, hôm nay 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc cưới tại Hà Nội.
Trước giờ G đám cưới, Đỗ Thị Hà tung clip đặc biệt khi cả hai chụp ảnh cưới theo phong cách truyền thống khiến fan xuýt xoa. Trong video hé lộ, cặp đôi cùng diện trang phục áo dài, mang đậm văn hóa Việt và tình tứ trao nhau những biểu cảm, cử chỉ khi chụp ảnh cưới. Khi chia sẻ đoạn clip, Đỗ Thị Hà hài hước viết: "Mời đoàn mình lên xe, quay về Việt Nam ăn cưới với tụi em nha".
Chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem, gần 200 nghìn lượt yêu thích tương tác. Nhiều fan để lại lời chúc phúc đến cặp đôi trước thềm diễn ra hôn lễ tại Hà Nội.
Cặp đôi cùng diện trang phục áo dài, mang đậm văn hóa Việt và tình tứ trao nhau những biểu cảm, cử chỉ khi chụp ảnh cưới.
Ngoài bộ ảnh được thực hiện tại châu Âu, Đỗ Thị Hà và chồng còn đầu tư chụp thêm bốn concept khác nhau trong studio, mỗi bộ mang một phong cách riêng, từ hiện đại, lãng mạn đến truyền thống. Các thiết kế váy cưới của Đỗ Thị Hà cũng được khen ngợi nhờ sự tối giản nhưng tinh tế, vừa kín đáo vừa giúp tôn lên vóc dáng chuẩn với đôi chân dài 1,1m và vòng eo thon gọn.
Không chỉ khiến khán giả ấn tượng bởi hình ảnh chỉn chu, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương còn gây chú ý khi tổ chức tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng, hứa hẹn quy tụ đông đảo bạn bè, người thân và nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Trước thềm lễ cưới, nhiều Hoa hậu và Á hậu như: Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Bùi Khánh Linh, Ngọc Thảo, Thúy An, Tiểu Vy,… đều bày tỏ sự háo hức, mong chờ được chung vui cùng cô dâu xinh đẹp.
Theo thông tin từ thiệp mời được một số khách mời chia sẻ, cô dâu chú rể đưa ra quy định trang phục khá đơn giản khi khách mời nam có thể chọn màu trắng, đen hoặc be, trong khi khách mời nữ được khuyến khích diện sắc hồng nhẹ nhàng. Sự lựa chọn này được nhiều người đánh giá là tinh tế, giúp khách tham dự dễ dàng chuẩn bị mà vẫn đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ cho buổi tiệc.
So với nhiều đám cưới showbiz từng gây chú ý vì yêu cầu khắt khe về trang phục hay độ tuổi, cách tổ chức của Đỗ Thị Hà được khen là tinh giản nhưng vẫn đẳng cấp.
Video bộ ảnh cưới truyền thống của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương.
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớGiải trí - 33 phút trước
GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.
Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc NgoanGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan
Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - "Spiderman: Home coming" (Người Nhện: Trở về nhà) là bộ phim mở đầu series Cine7 - phim nước ngoài trên sóng VTV3 vào tối Chủ nhật hàng tuần.
Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp caoGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.
Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam xuất hiện tại danh sách Tatler Most Influential 2025. Được biết đây là danh sách vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.
SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".
Hai nữ nghệ sĩ ly hôn chồng Tây gây ồn ào nhất showbiz Việt 2025Giải trí - 6 giờ trước
Từng có hôn nhân viên mãn, quyết định ly hôn chồng Tây của diễn viên Lan Phương, MC Phương Mai sau nhiều năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.
Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sócCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ngoài 70 tuổi, nghệ sĩ Mai Trần buộc giải nghệ vì sức khỏe xuống dốc, ở nhà phụ vợ bán hàng online. Ông đành bỏ lại nhiều ước mơ dang dở trong những ngày cuối của cuộc đời.
Hương Giang được dự đoán vào top 15 Miss UniverseGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa công bố bảng xếp hạng mới cho cuộc thi Miss Universe 2025, trong đó Hoa hậu Hương Giang được dự đoán ở vị trí cao.
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại': Cô dâu bật khóc xúc động bên chú rể điển traiGiải trí
GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính phim 'Cha tôi người ở lại' đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời. Cô đã có một hôn lễ trọn vẹn bên người bạn đời - diễn viên Đình Tú.