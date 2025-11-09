Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem

Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía' GĐXH - Sau bộ ảnh cưới lãng mạn ở Châu Âu, mới đây bộ ảnh chụp studio vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương lại khiến fan xuýt xoa.

Sau lễ cưới được tổ chức long trọng tại quê nhà cô dâu chú rể, hôm nay 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc cưới tại Hà Nội.

Trước giờ G đám cưới, Đỗ Thị Hà tung clip đặc biệt khi cả hai chụp ảnh cưới theo phong cách truyền thống khiến fan xuýt xoa. Trong video hé lộ, cặp đôi cùng diện trang phục áo dài, mang đậm văn hóa Việt và tình tứ trao nhau những biểu cảm, cử chỉ khi chụp ảnh cưới. Khi chia sẻ đoạn clip, Đỗ Thị Hà hài hước viết: "Mời đoàn mình lên xe, quay về Việt Nam ăn cưới với tụi em nha".

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem, gần 200 nghìn lượt yêu thích tương tác. Nhiều fan để lại lời chúc phúc đến cặp đôi trước thềm diễn ra hôn lễ tại Hà Nội.

Trước giờ G đám cưới, Đỗ Thị Hà tung clip đặc biệt với chồng doanh nhân khiến fan xuýt xoa.

Cặp đôi cùng diện trang phục áo dài, mang đậm văn hóa Việt và tình tứ trao nhau những biểu cảm, cử chỉ khi chụp ảnh cưới.

Ngoài bộ ảnh được thực hiện tại châu Âu, Đỗ Thị Hà và chồng còn đầu tư chụp thêm bốn concept khác nhau trong studio, mỗi bộ mang một phong cách riêng, từ hiện đại, lãng mạn đến truyền thống. Các thiết kế váy cưới của Đỗ Thị Hà cũng được khen ngợi nhờ sự tối giản nhưng tinh tế, vừa kín đáo vừa giúp tôn lên vóc dáng chuẩn với đôi chân dài 1,1m và vòng eo thon gọn.

Không chỉ khiến khán giả ấn tượng bởi hình ảnh chỉn chu, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương còn gây chú ý khi tổ chức tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng, hứa hẹn quy tụ đông đảo bạn bè, người thân và nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Trước thềm lễ cưới, nhiều Hoa hậu và Á hậu như: Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Bùi Khánh Linh, Ngọc Thảo, Thúy An, Tiểu Vy,… đều bày tỏ sự háo hức, mong chờ được chung vui cùng cô dâu xinh đẹp.

Theo thông tin từ thiệp mời được một số khách mời chia sẻ, cô dâu chú rể đưa ra quy định trang phục khá đơn giản khi khách mời nam có thể chọn màu trắng, đen hoặc be, trong khi khách mời nữ được khuyến khích diện sắc hồng nhẹ nhàng. Sự lựa chọn này được nhiều người đánh giá là tinh tế, giúp khách tham dự dễ dàng chuẩn bị mà vẫn đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ cho buổi tiệc.

So với nhiều đám cưới showbiz từng gây chú ý vì yêu cầu khắt khe về trang phục hay độ tuổi, cách tổ chức của Đỗ Thị Hà được khen là tinh giản nhưng vẫn đẳng cấp.

Video bộ ảnh cưới truyền thống của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương.



