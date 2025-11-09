Mới nhất
Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con

Chủ nhật, 19:21 09/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý với vẻ đẹp giản dị của bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 1.Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem

GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 2.

Chiều 9/11, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: Lê Chí Linh

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 3.

Không gian tiệc được trang trí tinh tế với tông trắng chủ đạo, phủ đầy hoa tươi và ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác lãng mạn và sang trọng.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 4.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Đỗ Thị Hà xuất hiện với nhan sắc rạng ngời trong chiếc váy cưới ren trắng ôm sát, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Chú rể Viết Vương diện suit trắng lịch lãm và phong độ, vô cùng đẹp đôi bên bà xã Hoa hậu.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 5.

Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ trong không gian như cổ tích.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 6.

Bố mẹ 2 bên gia đình xuất hiện sang trọng, lịch sự trong ngày vui của vợ chồng Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 7.

Dù sở hữu gia sản nghìn tỷ nhưng bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà được nhiều người nhận xét phong thái giản dị, thân thiện, gần gũi. Mẹ chồng Đỗ Thị Hà rạng rỡ đón nàng dâu mới.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 8.
Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 9.

Ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2020 càng thêm rộn ràng khi chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám. Theo đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy màu nude trơn sang trọng, mái tóc búi cao còn Đoàn Thiên Ân diện đầm đen quyến rũ. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt với váy trắng ngắn phối cùng áo khoác ton-sur-ton, mang đến vẻ ngoài đơn giản nhưng cực sang trọng.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 10.
Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 11.

Ngoài ra, nhiều sao Việt đình đám và dàn Hoa - Á hậu Vbiz như Ngọc Hân, Xuân Hạnh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Thư... ai cũng diện váy áo nhã nhặn, tôn dáng nhưng không quá phô trương, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì màn đọ sắc mãn nhãn.

Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 12.
Bố mẹ chồng Đỗ Thị Hà gây ấn tượng tại tiệc cưới hoành tráng của con - Ảnh 13.

Đỗ Thị Hà xinh đẹp như nàng công chúa trong ngày trọng đại.

Lễ đường toàn bộ bằng hoa tươi đẹp như cổ tích của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương tại Hà Nội. Nguồn: Lê Chí Linh

An Khánh
