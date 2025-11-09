Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con
GĐXH - Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý với vẻ đẹp giản dị của bố mẹ chồng.
Ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2020 càng thêm rộn ràng khi chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám. Theo đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy màu nude trơn sang trọng, mái tóc búi cao còn Đoàn Thiên Ân diện đầm đen quyến rũ. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng có mặt với váy trắng ngắn phối cùng áo khoác ton-sur-ton, mang đến vẻ ngoài đơn giản nhưng cực sang trọng.
Ngoài ra, nhiều sao Việt đình đám và dàn Hoa - Á hậu Vbiz như Ngọc Hân, Xuân Hạnh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Thư... ai cũng diện váy áo nhã nhặn, tôn dáng nhưng không quá phô trương, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì màn đọ sắc mãn nhãn.
Đỗ Thị Hà xinh đẹp như nàng công chúa trong ngày trọng đại.
Lễ đường toàn bộ bằng hoa tươi đẹp như cổ tích của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương tại Hà Nội. Nguồn: Lê Chí Linh
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng SơnCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yênGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.
Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.
Nguyên trong 'Cha tôi, người ở lại' bất ngờ có mặt trong 'bom tấn' điện ảnh cùng Quách Ngọc NgoanGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Trần Nghĩa từng gây sốt với vai Nguyên trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây anh gây bất ngờ khi vào phim "bom tấn" Trái tim què quặt cùng Quách Ngọc Ngoan
Tối nay, phim 'bom tấn' Hollywood 'Người Nhện: Trở về nhà' được phát sóng trên kênh VTV3Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - "Spiderman: Home coming" (Người Nhện: Trở về nhà) là bộ phim mở đầu series Cine7 - phim nước ngoài trên sóng VTV3 vào tối Chủ nhật hàng tuần.
Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xemGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.
Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp caoGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.
Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam xuất hiện tại danh sách Tatler Most Influential 2025. Được biết đây là danh sách vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.
SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinhXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.