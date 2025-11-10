Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ điều đặc biệt về tình yêu của chồng doanh nhân

Thứ hai, 08:27 10/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sau nghi thức hôn lễ ở quê nhà đã tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào mùng 9/11. Hôn lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của conBố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con

GĐXH - Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý với vẻ đẹp giản dị của bố mẹ chồng.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà trong hôn lễ chiều tối 9/11 đã dành những lời yêu thương cho chồng. Hoa hậu quê Thanh Hóa yêu thương gọi doanh nhân Nguyễn Viết Vương là "chồng yêu của em". Trong phần tâm sự về chặng đường đến với nhau, Đỗ Thị Hà đã xúc động nói về tình yêu giản dị của mình.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Cô xúc động tâm sự về những bữa cơm tình yêu do chính tay cô nấu cho chồng. "Đó là những bữa cơm em nấu cho anh những món anh thích như cá kho, thịt rang, và em cũng thích như thế. Hai đứa mình đã từng cùng nhau tăng cân, rồi lại cùng nhau giảm cân trước ngày cưới", Đỗ Thị Hà kể.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 4.

Sau đó, cô ngọt ngào gửi gắm: "Từ tận đáy lòng, em yêu dáng vẻ của chúng ta hôm nay. Em trân trọng anh - người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, người biết nhường nhịn mỗi khi mình cãi vã, người luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ những ước mơ, hoài bão của em. Khi ấy, em biết anh chính là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình. Em tin rằng, chỉ cần được ở bên anh, mọi bão tố cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Vì anh là bình yên mà em muốn trở về mỗi ngày".

Phần chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến những khách mời có mặt tại hôn lễ đều cảm động.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 6.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà chụp hình kỉ niệm cùng 2 bên bố mẹ.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 7.

Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương có 2 năm hẹn hò rồi mới đi đến đám cưới hạnh phúc.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 8.

Họ đã trải qua những tháng ngày đồng hành để hoàn thiện bản thân và hòa hợp với nhau trong mọi thứ.

Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ tình yêu giản dị từ những bữa cơm tự tay nấu cho chồng doanh nhân - Ảnh 9.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của rất nhiều bạn bè và người hâm mộ. Trên mạng xã hội, hình ảnh đám cưới của cặp đôi nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong hôn lễ.

Ảnh, clip: Lê Chí Linh

Video ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xemVideo ảnh cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem

GĐXH - Video ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây sốt với hơn 2 triệu lượt xem. Cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục truyền thống, mang đậm văn hóa Việt.



Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Xem - nghe - đọc - 46 giây trước

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Xem - nghe - đọc - 47 phút trước

GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.

Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Vingroup công bố trụ cột văn hóa – kiến tạo không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế

Giải trí - 47 phút trước

Ngày 10/11/2025, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột mới là Văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội.

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?

BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

8 năm sau khi “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ, cuộc sống dàn diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" có rất nhiều thay đổi, có người gần như biến mất khỏi showbiz.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con

Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý với vẻ đẹp giản dị của bố mẹ chồng.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chủ nhân hit "Gọi đò", ca sĩ Dương Ngọc Thái, đang tận hưởng cuộc sống viên mãn trong biệt thự hàng tỷ đồng. Bí quyết giúp anh duy trì sức khỏe, tinh thần thanh tịnh và sự thành công bền vững chính là chế độ ăn chay trường.

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền nổi tiếng với khán giả qua vai An trong "Cha tôi, người ở lại", mới đây cô còn gây chú ý khi có một hôn lễ ngọt ngào bên chồng điển trai - diễn viên Đình Tú. Ngoài tài năng diễn xuất, Ngọc Huyền còn sở hữu nhan sắc xinh xắn.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

Giải trí

GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa
Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Đám cưới nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại': Nhan sắc đời thực của cô dâu gây thương nhớ

Giải trí
Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Giải trí
Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?

Vì sao Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ Gen Z duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Tatler Most Influential 2025?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top