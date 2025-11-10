Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ điều đặc biệt về tình yêu của chồng doanh nhân
GĐXH - Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sau nghi thức hôn lễ ở quê nhà đã tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào mùng 9/11. Hôn lễ được diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng.
Phần chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến những khách mời có mặt tại hôn lễ đều cảm động.
Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong hôn lễ.
Ảnh, clip: Lê Chí Linh
