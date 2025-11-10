Cô dâu tháng 11 Đỗ Thị Hà hé lộ điều đặc biệt về tình yêu của chồng doanh nhân

Sau đó, cô ngọt ngào gửi gắm: "Từ tận đáy lòng, em yêu dáng vẻ của chúng ta hôm nay. Em trân trọng anh - người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, người biết nhường nhịn mỗi khi mình cãi vã, người luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ những ước mơ, hoài bão của em. Khi ấy, em biết anh chính là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mình. Em tin rằng, chỉ cần được ở bên anh, mọi bão tố cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Vì anh là bình yên mà em muốn trở về mỗi ngày".