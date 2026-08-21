Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới

| Giải trí
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng tại một sự kiện, trong khi MC Khánh Vy đón chào tuổi mới bằng hình ảnh xinh tươi tràn đầy năng lượng.

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sánh vai cùng ông xã Kim Lý tại một sự kiện. Cặp đôi nhận về "cơn mưa" lời khen cho phong cách thời trang thời thượng, đẳng cấp xứng danh cặp đôi hàng đầu trong showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. 

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 2.

Mỗi lần Hồ Ngọc Hà và Kim Lý xuất hiện cùng nhau tại sự kiện là trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 3.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ hình ảnh khi tham gia sự kiện Bán kết Miss Universe Thái Lan 2026 với trang phục màu vàng nổi bật cùng nhan sắc cuốn hút.

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ điều mà cô tâm đắc: "Khi tôi làm việc, tôi làm điều đó bằng tất cả niềm đam mê của mình".

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tóc Tiên tạo bất ngờ cho bạn bè và người hâm mộ khi đăng khoảnh khắc cùng mẹ diện bikini khoe dáng gợi cảm.

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 6.

Đây là lần hiếm hoi cô công khai hình ảnh cùng với mẹ và em trai sum họp sau nhiều năm xa cách.

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 7.

MC Khánh Vy chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ nhân dịp sinh nhật kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn gia đình, các anh chị đồng nghiệp và tất cả mọi người đã luôn theo dõi, đồng hành cùng Vy trên từng chặng đường".

Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới - Ảnh 8.

Ngọc Trinh gây chú ý với loạt ảnh mới nhờ nhan sắc ngọt ngào và biểu cảm e ấp cùng điểm nhấn là bông hoa trắng.

(Ảnh: FB nhân vật)

Tin sao 21/8: - Ảnh 9.Tin sao 20/8: Thúy Diễm tiết lộ tăng 18kg, H'Hen Niê đội vương miện sau 8 năm đăng quang

GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm tiết lộ cô đã tăng 18kg trong thai kỳ, trong khi đó hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi đội lại chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Tin sao 21/8: - Ảnh 10.Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê đầy cuốn hút trong vai trò huấn luyện viên 'The Face Vietnam 2026'

GĐXH - Chương trình "The Face Vietnam 2026" quy tụ dàn huấn luyện viên bản lĩnh, giàu kinh nghiệm để tìm kiếm thế hệ người mẫu mới.





Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ai là con gái thực sự của ông trùm Lão Công?

Ai là con gái thực sự của ông trùm Lão Công?

Giải trí -

GĐXH - Khi vỏ bọc của Mai được mở ra cũng là lúc con gái thực sự của ông trùm Lão Công được hé lộ. Ngoài ra, nhân vật Cương đen cũng sẽ mang đến nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả ở tập cuối của "Lửa trắng".

Chồng Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý

Chồng Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm “Cõng điện lên bản”, cô lần nữa trở lại bản Cu Vai để "Gieo mầm tri thức" cho các em nhỏ nơi đây. Ngay lập tức, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã có động thái gây chú ý nhắn gửi đến vợ.

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51

'Diva' Mỹ Linh ở tuổi 51

Giải trí -

GĐXH - 'Diva' Mỹ Linh mới đây đã có những phút trải lòng khi bước sang tuổi 51. Ở độ tuổi trung niên, nữ ca sĩ có trong tay mọi thứ, từ sự nghiệp thăng hoa đến cuộc sống gia đình bình yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.