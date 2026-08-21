Tin sao 21/8: Hồ Ngọc Hà và khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' bên Kim Lý, MC Khánh Vy rạng rỡ đón tuổi mới

1 giờ trước

GĐXH - Khi vỏ bọc của Mai được mở ra cũng là lúc con gái thực sự của ông trùm Lão Công được hé lộ. Ngoài ra, nhân vật Cương đen cũng sẽ mang đến nhiều diễn biến bất ngờ cho khán giả ở tập cuối của "Lửa trắng".