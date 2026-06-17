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Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: 'Hoa hậu Tiểu Vy phải qua mấy vòng casting mới được nhận vai'

Thứ tư, 11:09 17/06/2026 | Giải trí
LAM ANH
LAM ANH
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GĐXH - Đạo diễn "Ốc mượn hồn" cho biết, Hoa hậu Tiểu Vy không phải dễ dàng mà có được vai diễn.

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Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ gây chú ý trình làng dự án điện ảnh "Ốc mượn hồn" - một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, kịch tính quy tụ dàn diễn viên như Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An, Nguyễn Văn Chung…

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim trẻ sau loạt tác phẩm được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao như "Chờ em đến ngày mai", "Taxi, em tên gì?", "Cuộc đời của Yến", "Truyền thuyết về Quán Tiên",…

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ về dự án Ốc mượn hồn

"Ốc mượn hồn" được xem là bước chuyển mình đặc biệt trong sự nghiệp của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, khi anh lựa chọn khai thác một đề tài đòi hỏi sự tinh tế trong xử lý tâm lý, nhịp kể chặt chẽ và khả năng diễn xuất từ dàn diễn viên. Nói về sự thay đổi của bản thân, nam đạo diễn cho biết, đó là một hành trình dài.

Từ lúc hoàn thành "Truyền thuyết về Quán Tiên" đến khi bấm máy "Ốc mượn hồn" là khoảng 6 năm. Để có được sự thay đổi này, Đinh Tuấn Vũ đã có thời gian dừng lại quan sát cuộc sống xung quanh, nghĩ về những câu chuyện, những con người mình từng trải qua.

Nếu như ngày trước anh chọn kể những điều bản thân muốn kể thì ở hiện tại, khi làm phim cho khán giả đại chúng, Đinh Tuấn Vũ chọn kể câu chuyện mà mọi người muốn lắng nghe.

Trong quãng thời gian không làm phim điện ảnh, Đinh Tuấn Vũ vẫn đi xem nhiều dự án ngoài rạp, lắng nghe khán giả để hiểu được "gu" của mọi người. Hành trình đó giúp anh rút ra được nhiều bài học cho bản thân.

Đinh Tuấn Vũ chọn kể câu chuyện mà mọi người muốn lắng nghe.

"Nhưng sẽ không thể bằng trải nghiệm khi bộ phim ra rạp. Khi đi cinetour, được nghe cảm xúc của khán giả, có nhiều người đồng cảm nhân vật, đặt ra những câu hỏi khiến mình thấy họ kỹ từng chi tiết. Tôi nhận ra rằng cách làm của mình đang đúng", anh bày tỏ.

Khi trở lại, thay vì lựa chọn những đề tài an toàn, Đinh Tuấn Vũ lại thử thách mình với một hướng đi mới. Nói về điều này, nam đạo diễn cho biết "Ốc mượn hồn" không đơn thuần là sự thôi thúc từ bên trong, đó còn là câu chuyện anh muốn kể và tin rằng cũng có nhiều người muốn lắng nghe.

"Họ có nhiều bế tắc trong cuộc sống, chưa thể vượt qua. Biết đâu khi xem "Ốc mượn hồn" sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Tôi biết đó là thể loại mà ở Việt Nam rất ít người chọn, nhưng tôi muốn mang đến sự mới mẻ, đa dạng thể loại hơn. Khán giả Việt bây giờ đang rất mở, nên hoàn toàn thoải mái tiếp nhận những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Nó có thể là sự mạo hiểm nhưng tôi thấy sự mạo hiểm đó là xứng đáng", đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Tiểu Vy phải qua mấy vòng casting để được nhận vai Bảo Ngọc

Theo Đinh Tuấn Vũ, lựa chọn diễn viên cho "Ốc mượn hồn" cũng là một hành trình dài với nhiều thách thức. Song điều anh hướng đến là việc tinh thần của diễn viên phải phù hợp với nhân vật. "Như Tiểu Vy, bạn phải trải qua mấy vòng casting. Tôi thấy đây là nhân vật thể hiện được 2 khía cạnh - một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng sau đó lại là một con người khác với giọng nói trầm hơn. Tiểu Vy đã thể hiện được 2 khía cạnh đó. Sự xuất hiện của cô ấy cũng khiến khán giả thật sự tin vào cảm xúc của nhân vật Quân do Quốc Trường thủ vai, nhờ vậy mà sự kết nối nó rất tự nhiên", anh lý giải.

Đinh Tuấn Vũ không ngại thừa nhận các đạo diễn đều muốn dự án của mình chạm đến cột mốc này. Bởi theo anh, doanh thu cao đồng nghĩa với việc có nhiều khán giả ra rạp ủng hộ. Song với "Ốc mượn hồn", điều tôi vui nhất chính là nhiều khán giả thấy được sự khác biệt so với "Cuộc đời của Yến" hay "Truyền thuyết về quán tiên", nhưng họ vẫn nhìn thấy màu sắc của Đinh Tuấn Vũ. "Sau chặng đường làm nghề mười mấy năm, tôi cảm nhận được rằng phong cách làm phim của mình rõ rệt hơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau dự án này từ những chia sẻ thực tế của khán giả", anh nói.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dàn diễn viên Ốc mượn hồn

Theo nam đạo diễn, những lời khen chê của khán giả là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, từ đó có những điều chỉnh để phù hợp ở những dự án sau. Nói về rủi ro khi làm phim, nam đạo diễn thấy may mắn khi nhà đầu tư đồng hành, góp ý ngay từ khi làm kịch bản. "Khi làm phim, tôi xác định đó là hành trình định vị tên tuổi, tìm được những khán giả đồng cảm với đạo diễn, từ đó có những cách kể dễ tiếp cận hơn với những khán giả khác", Đinh Tuấn Vũ thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề.

Đinh Tuấn Vũ sinh năm 1989 tại Hà Nội, là đạo diễn nổi tiếng với các phim Và anh sẽ trở lại, Cuộc đời của Yến, Taxi, Em Tên Gì? và Truyền thuyết về Quán Tiên. Anh được đánh giá là một trong những đạo diễn trẻ có dấu ấn riêng của điện ảnh Việt Nam.

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