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Một cuộc thi hoa hậu hủy bỏ phần thi áo tắm

Thứ ba, 16:37 16/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Cuộc thi Miss International 2026 tổ chức tại Tokyo sẽ không có phần thi áo tắm, thay vào đó là sportswear. Sự thay đổi này nhận được nhiều ý kiến từ fan sắc đẹp.

Miss International 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới tại Tokyo (Nhật Bản), quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lâu đời, danh giá, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu sắc đẹp quốc tế.

Mới đây, ông Stephan Diaz - Giám đốc truyền thông của Miss International - cho biết cuộc thi Miss International lần thứ 64 sẽ bỏ phần thi swimsuit (đồ tắm/bikini), thay vào đó là phần thi sportswear (trang phục thể thao). Ngoài ra, phần thi dạ hội (evening gown) vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên ban tổ chức sẽ không chấm phụ thuộc vào váy dạ hội, mà thay vào đó là chấm thần thái dựa trên cách catwalk cũng như cách truyền đạt, biểu cảm của thí sinh qua các phần thi hỏi đáp.

Một điều đặc biệt khác của cuộc thi năm nay là không có giải thưởng dành cho các nữ hoàng châu lục. Những đổi mới của Hoa hậu Quốc tế 2026 đã thu hút sự chú ý và bàn luận của các fan sắc đẹp quốc tế.

Miss International 2026 hủy bỏ phần thi áo tắm , đổi sang trang phục thể thao - Ảnh 1.

Ông Stephan Diaz và Top 5 Miss International 2025.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi phần thi áo tắm bị hủy bỏ bởi đây vốn được xem là một trong những nội dung hấp dẫn của các cuộc thi hoa hậu, là cơ hội để thí sinh trình diễn hình thể, phong thái sân khấu và sự tự tin trước công chúng.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả đồng tình với quyết định của ban tổ chức. Theo họ, xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp hiện đại đang dần chuyển trọng tâm từ ngoại hình sang những giá trị bên trong như tri thức, trách nhiệm xã hội và khả năng truyền cảm hứng. 

Ngoài ra, cũng theo nhiều fan sắc đẹp, việc bỏ phần thi swimsuit và đổi sang sportswear khuyến khích các thí sinh đến từ các quốc gia theo đạo hồi được phép tham gia Miss International. Bên cạnh đó, việc bỏ giải dành cho nữ hoàng châu lục được nhận xét bớt đi sự rườm rà về danh hiệu.

Miss International 2026 hủy bỏ phần thi áo tắm , đổi sang trang phục thể thao - Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu Catalina Duque đến từ Colombia (áo đỏ) và người đẹp Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy - Miss International 2024.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 lần thứ 64 được tổ chức tại Tokyo Dome City Hall, Nhật Bản vào ngày 25/11. Đương kim Hoa hậu Catalina Duque đến từ Colombia sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Trước đó, năm 2024 đánh dấu cột mốc lịch sử đối với nhan sắc Việt khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị cao nhất.

Miss International được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1960. Trải qua hơn 6 thập kỷ phát triển, cuộc thi luôn được đánh giá là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới. 

Khác với nhiều cuộc thi khác, Miss International mang đậm tính truyền thống và đề cao thông điệp hòa bình, tình hữu nghị quốc tế. Ban tổ chức luôn hướng tới việc tìm kiếm những đại diện không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có sự thanh lịch, trí tuệ, lòng nhân ái và sự nhạy cảm trước các vấn đề toàn cầu.

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