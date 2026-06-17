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Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xó

Thứ tư, 11:41 17/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Bên cạnh ca khúc "Gửi con" do Avin Lu sáng tác vừa được nhà sản xuất chính thức giới thiệu vào ngày 13 tháng 6 thì tối 16/6, ca khúc OST thứ 2 "Lời mẹ nguyện cầu" do Hiền Thục thể hiện, nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng tác cũng đã được trình làng.

Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xó - Ảnh 1.Ca sĩ Hiền Thục gợi cảm ở tuổi 45

GĐXH - Ca sĩ Hiền Thục ở tuổi 45 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung "lão hóa ngược" nhờ lối sống lành mạnh và tinh thần an nhiên.

"Lời mẹ nguyện cầu" là ca khúc OST thứ hai của phim điện ảnh kinh dị tâm linh dân gian Ma Xó. Phim được xây dựng từ chính chất liệu tâm linh đặc biệt là các câu chú xuất hiện trong phim. Thông qua giọng ca đầy da diết nhưng chất chứa sự kìm nén nỗi bi thương đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Hiền Thục, ca khúc được cất lên vào phần cuối của phim đã phần nào lấy đi những giọt nước mắt đồng cảm của khán giả khi chứng kiến câu chuyện gia đình của Phú - Thảo. Bài hát thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ dành trọn cả cuộc đời chỉ mong con có được cuộc sống bình yên, đủ đầy và kèm theo nỗi lo sợ không thể giữ được "báu vật" của mình. Bên cạnh đó, ca khúc cũng có phân đoạn thú tội, lời xin lỗi của người con gửi cho mẹ mình.

Nữ ca sĩ Hiền Thục chia sẻ: "Lần đầu tiên thể hiện nhạc phim mà lại là thể loại phim kinh dị, tôi cũng khá tò mò vì không biết mình sẽ thể hiện như thế nào. Và quá trình thu ca khúc này tôi phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành xong. Thật sự đây là một ca khúc rất khó và đầy cảm xúc. Tôi xem đây là một bài tập, một thử thách mới cho mình".

Theo nhạc sĩ Ssay Huỳnh, bài hát không đơn thuần là một bản nhạc nền, mà là một phần mở rộng của câu chuyện. "Chúng tôi muốn âm nhạc không chỉ minh họa, mà phải mang được cảm giác. Khi nghe, khán giả có thể cảm nhận được sự bất an, sự cầu xin và cả nỗi đau của người mẹ" anh chia sẻ.

Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xó - Ảnh 1.

Ca sĩ Hiền Thục tò mò vì hát OST phim kinh dị.

Sự kết hợp giữa hai góc nhìn – một từ góc nhìn của người con, một từ góc nhìn của người mẹ – tạo nên hai trục cảm xúc song song trong Ma xó.

Không chỉ dừng lại ở một câu chuyện kinh dị tâm linh, Ma xó còn cài cắm nhiều lớp ẩn ý thông qua chính tên gọi và hành trình của từng nhân vật. Đằng sau những cái tên tưởng chừng quen thuộc, bộ phim xây dựng một hệ thống đối lập – nơi cái tên không phản ánh con người, mà ngược lại, trở thành một sự mỉa mai về số phận.

Nhân vật Thảo – cái tên gợi đến sự hiền lành, hiếu thảo – lại là người đưa ra lựa chọn nhẫn tâm nhất khi đứng trước ranh giới sinh – tử của mẹ chồng. Phú – mang ý nghĩa về sự đủ đầy – lại là người sống trong cảnh nghèo túng, bị đẩy vào nợ nần và bế tắc. Bà Tánh – cái tên gợi đến bản tính, căn cốt con người – lại dần đánh mất chính nhân tính của mình qua những hành động bị chi phối bởi quá khứ.

Bà Thuận – đại diện cho sự êm ấm, suôn sẻ – lại có một cái chết không hề "thuận". Trí – đáng lẽ là người sáng suốt – lại không đủ tỉnh táo để nhận ra những gì đang diễn ra. Còn Diệu – cái tên gợi sự mềm mại – lại mang tính cách cộc cằn, hơn thua và dễ bùng phát.

Theo nhóm làm phim, sự "lệch pha" giữa tên gọi và con người không phải là ngẫu nhiên, mà là một lớp ẩn ý xuyên suốt. Mỗi nhân vật không chỉ là một cá thể trong câu chuyện, mà còn đại diện cho những trạng thái tâm lý quen thuộc của con người, thường được gọi là "tham – sân – si – mạn – nghi".

Thảo là hiện thân của tham – không chỉ là tham vật chất, mà là tham giữ, tham có, tham níu lại điều mình không muốn mất. Chính chấp niệm này khiến cô đi xa hơn những gì bản thân từng cho là giới hạn.

Bà Tánh là si – sự chấp niệm kéo dài qua nhiều năm, không thể buông bỏ nỗi đau trong quá khứ. Chính sự si mê này khiến bà đánh mất ranh giới giữa đúng và sai.

Phú đại diện cho nghi – luôn hoài nghi bản thân, hoài nghi hoàn cảnh, và vì thế dễ bị cuốn theo những lựa chọn thiếu vững vàng.

Trí là mạn – sự ngạo mạn, coi thường, tin rằng mình hiểu và kiểm soát được mọi thứ, cho đến khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.

Diệu là sân – sự hơn thua, nóng nảy, dễ bị cảm xúc chi phối và dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát.

Riêng bà Thuận – người đã mất – dường như không còn mang những yếu tố này ở dạng con người. Tuy nhiên, chính việc linh hồn của bà vẫn còn vương vấn lại cho thấy một điều khác: sự tồn tại của oán khí cũng chính là một dạng chưa thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tham – sân – si – mạn – nghi.

Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xó - Ảnh 2.

Hình ảnh ấn tượng trong "Ma xó".

Ở góc độ này, Ma xó không chỉ nói về ma quỷ, mà nói về những gì còn tồn tại trong con người – ngay cả khi họ đã không còn sống. Nỗi sợ không nằm ở hình dạng của vong hồn, mà nằm ở việc những cảm xúc, chấp niệm và sai lầm đó vẫn tiếp tục tồn tại, tiếp tục ảnh hưởng đến người khác.

Chính hệ thống ẩn ý này giúp Ma xó vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim kinh dị đơn thuần, để trở thành một câu chuyện về bản chất con người. Khi mỗi nhân vật đều mang trong mình một phần "tham – sân – si", thì câu hỏi đặt ra không còn là ai đúng – ai sai, mà là: liệu con người có thực sự thoát khỏi những điều đó, hay chỉ đang sống cùng nó theo những cách khác nhau?

Ma Xó hiện đang được khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc. Phim với sự góp mặt của dàn diễn viên như: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thuý, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy, …

Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim Ma xó - Ảnh 4.Hiền Thục tiết lộ tình bạn hơn 20 năm với Mỹ Tâm

GĐXH - Mỹ Tâm và Hiền Thục có tình bạn thân thiết kéo dài hơn 20 năm được bắt đầu từ một kỷ niệm giản dị từ thời sinh viên.

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