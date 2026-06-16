Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thế
GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.
Ca nương Kiều Anh trở lại với âm nhạc truyền thống
Với MV mới mang tên "Lá ngọc cành vàng", ca nương Kiều Anh cho thấy quyết tâm kiến tạo một tác phẩm âm nhạc có quy mô đầu tư lớn, định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp. Nhấn mạnh tinh thần “tự do tự tại” của người phụ nữ dẫu trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Nếu phần âm nhạc của "Lá ngọc cành vàng" được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở đương đại, thì phần hình ảnh lại mang nhiều tầng ý nghĩa liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa của những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại, đậm chất quốc tế.
Điểm nhấn ấn tượng trong MV là khi Kiều Anh xuất hiện cùng hàng chục các ca nương thực thụ, người lớn tuổi nhất đã gần 90 tuổi trong khi nhỏ nhất cũng chỉ mới 12 tuổi. MV vì thế như sự trở về với cội nguồn nghệ thuật của chính Kiều Anh đó là ca trù. Hình tượng ca nương không chỉ đại diện cho nghề nghiệp hay xuất thân của nghệ sĩ, mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Cuộc sống viên mãn của ca nương Kiều Anh ở tuổi 32
Ca nương Kiều Anh tên đầy đủ là Nguyễn Kiều Anh sinh năm 1994 tại Hà Nội, xuất thân trong gia đình có bảy đời theo nghiệp ca trù. Từ năm 10 tuổi, cô đã cùng gia đình lưu diễn tại nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc... Năm 2013, cô giành ngôi á quân Vietnam's Got Talent và sau đó tham gia Giọng hát Việt 2015, được đông đảo khán giả yêu mến.
Về đời tư, Kiều Anh và Văn Quỳnh quen biết nhau hai năm trước khi kết hôn vào năm 2015. Văn Quỳnh sinh năm 1992, từng du học Mỹ. Anh là cháu của cố GS Văn Như Cương, con trai nhà giáo Văn Thùy Dương - Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).
Hiện tại, Kiều Anh và Văn Quỳnh có hai con chung: Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (2020). Văn Quỳnh không chỉ sắp xếp thời gian tham dự các sự kiện quan trọng của vợ mà còn bất ngờ xuất hiện khi cô gặp chấn thương. Nữ ca sĩ còn được chồng đưa đi du lịch, chơi golf, tặng đồ hiệu đắt đỏ...
Nữ ca sĩ tiết lộ, chồng cô là "fan cuồng" của vợ, luôn khen ngợi mọi phần trình diễn, thậm chí dành hàng giờ xem đi xem lại một video chỉ vài phút, rồi gửi cho cả bạn bè, người thân và "huy động" mọi người khen cùng. Kiều Anh cho biết vợ chồng cô không ít lần đối mặt với những "ván cờ hóc búa" của cuộc sống. Điều quý giá nhất, theo cô, không nằm ở số lần chiến thắng, mà ở chỗ cả hai chưa bao giờ đổi phe, luôn cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.
Sau một thời gian im ắng vì dành thời gian cho gia đình, Kiều Anh tái xuất khi góp mặt trong chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024". Trong suốt quá trình ghi hình, cô nhận được sự ủng hộ, chăm sóc tận tình từ chồng. Sau "Chị đẹp đạp gió 2024", Kiều Anh tích cực hoạt động nghệ thuật, đi biểu diễn, thực hiện dự án ra MV...
(Ảnh: VTV, FB nhân vật)
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