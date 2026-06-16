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Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu)

Thứ ba, 14:57 16/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sinh rất sốc khi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ Thành giả nhảy cầu để ăn vạ, đòi công ty đền bù tiền.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Dưới ô cửa sáng đèn", ở công ty, Sinh (Quang Sự) đang đi tìm Huỳnh để bàn công việc thì vô tình nghe được chuyện bí mật. Huỳnh đang lén lút nói chuyện điện thoại bàn kế hoạch với Thành - kẻ đang làm cho công ty thêm chao đảo.

Huỳnh vốn được Sinh coi là "cánh tay phải" đắc lực ở công ty, vậy mà không ngờ anh ta lại làm phản như vậy.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 14: Sinh tìm ra kẻ giấu mặt hại công ty - Ảnh 1.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 14: Sinh tìm ra kẻ giấu mặt hại công ty - Ảnh 2.

Sinh tình cờ biết được đã có kẻ muốn phá hoại công ty. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, tình cờ gặp Đức ở quán cà phê, Diệu (Quỳnh Châu) không thể nhẫn nhịn khi biết Đức chơi xấu, lừa cô suýt bị gã đàn ông phía công ty đối tác cưỡng bức. Đã thế, Đức còn khoe cắt hết camera nhà hàng đó nên chẳng sợ gì hết. 

Diệu tức giận lập tức dội cả cốc nước lên đầu Đức, rồi hai người lao vào xô xát. Nếu không có sự can ngăn của mọi người, Diệu quyết "chiến" đến cùng.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 14: Sinh tìm ra kẻ giấu mặt hại công ty - Ảnh 3.

Diệu đã dội cốc nước lên đầu của Đức sau những câu thách thức. Ảnh VTV

Trong khi đó, Nguyệt (Thanh Hương), Tài (Tuấn Tú) vẫn giữ nguyên tình cảm như ngày xưa. Bây giờ Tài muốn chị Nguyệt đổi cách xưng hô, nhưng xem chừng Tài phải "bước qua cửa" con trai của chị.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 14: Sinh tìm ra kẻ giấu mặt hại công ty - Ảnh 4.

Tài luôn thể hiện sự quan tâm tới hai mẹ con chị Nguyệt. Ảnh VV

Tập 14 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng lúc 20h ngày 16/6 trên VTV3.

Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu) - Ảnh 5.Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thế

GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu) - Ảnh 6.Cương gặp rắc rối vì bị tung clip ra tay đánh Thái

GĐXH - Thái giăng bẫy để Cương bị kỷ luật, còn Phi Yến gặp mẹ Tuyết Lan để mách chuyện học nhóm với các học sinh cá biệt trong lớp.

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