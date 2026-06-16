Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Côn Đảo lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTV

Với mong muốn giúp khán giả trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tươi đẹp và đa dạng sinh học của Việt Nam, lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dự án "Vietnam Wild Live" truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo từ ngày 25/6 đến 30/6.

Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo cho biết: "Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng tôi làm trực tiếp tin tức, làm trực tiếp bóng đá, làm trực tiếp rất nhiều sự kiện... nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi làm trực tiếp thiên nhiên hoang dã.

Chúng tôi mong muốn đưa thiên nhiên đến gần với công chúng và công chúng có thể thưởng thức, được ngắm nhìn, được hiểu biết rõ hơn về thiên nhiên tươi đẹp của đất nước, qua đó tăng thêm tinh thần bảo vệ thiên nhiên và tình yêu đất nước".

NSND, Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm chia sẻ thông tin về hậu trường thực hiện dự án Vietnam Wild Live.



Ngoài ra, NSND-đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cũng khẳng định, dự án mang đến cách tiếp cận khác về thiên nhiên với khán giả Việt Nam nói chung. Trong khi chúng ta ngồi bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể theo dõi trực tiếp câu chuyện về thiên nhiên hoang dã - sự sống vẫn tiếp diễn đúng như ban sơ tạo hóa đã trao tặng.

"Dự án mang đến cách nhìn mới, không gói gọn trong một bộ phim được cắt ghép, biên tập, chúng ta được nhìn thấy thiên nhiên hoang sơ nhất", NSND Nguyễn Hoàng Lâm chia sẻ.

Các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia có nghiên cứu sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình như: nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, nhiếp ảnh gia Võ Rin và Thùy Linh, chuyên gia Nguyễn Khắc Pho, Trần Đình Huệ…. Bên cạnh đó là những cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm về cuộc sống, công việc hàng ngày của họ.

Lần đầu tiên, VTV truyền hình trực tiếp suốt 5 ngày về đời sống thiên nhiên hoang dã ở Côn Đảo. Ảnh: VTV

Để chuẩn bị cho chương trình, năm 2025, nhóm sản xuất đã dành hơn một tháng trời vừa sản xuất phim khoa học, vừa phối hợp với các đơn vị trong Đài Truyền hình Việt Nam và Vườn Quốc gia Côn Đảo khảo sát, đánh giá các điểm đặc sắc tại Côn Đảo về tín hiệu giải pháp truyền dẫn, điểm khả thi để thực hiện dự án. Ê-kíp đặt nhiều camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Trứng, hòn Tre lớn, hòn Tre nhỏ…

Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 25/6 đến ngày 30/6 được đội ngũ sản xuất tính toán kỹ để phù hợp với đặc tính và thời gian sinh trưởng của một số loài tiêu biểu như rùa biển, các loài chim, loài thú quý hiếm. Chương trình lên sóng trực tiếp từ 12h30-14h30 hàng ngày, từ 25/6 đến 30/6 trên VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.

Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nước ta hiện nay có 172 khu rừng đặc dụng bao gồm: 36 Vườn quốc gia; 55 Khu dự trữ thiên nhiên; 18 Khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 63 khu bảo vệ cảnh quan, di tích văn hóa, lịch sử. Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo thuộc hệ thống rừng đặc dụng, là 1 trong 36 vườn quốc gia của Việt Nam. Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã nỗ lực giữ gìn bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học rừng, biển, đất ngập nước và đã được các tổ chức uy tín của quốc tế và trong nước đánh giá cao và công nhận các danh hiệu Vườn Quốc gia Côn Đảo là một Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế, năm 2013 (Khu Ramsar). Năm 2019, là thành viên mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển quan trọng Ấn Độ Dương – Đông Nam Á (IOSEA). Năm 2022 được công nhận là Vườn di sản ASEAN (AHP). Năm 2025 Vườn quốc gia Côn Đảo được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận danh hiệu danh lục xanh (Green list). Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận 01 cây Cóc Đỏ; 02 cây Nhội; 02 cây Bàng; 01 cây Sao đen và 21 cây Phong Ba là cây di sản Việt Nam. Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận Vườn Quốc gia Côn Đảo là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất Việt Nam; Hòn Trứng Vườn quốc gia Côn Đảo là "Sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam".



