Sau 3 năm đăng ký kết hôn với Châu Khải Phong, Thanh Trúc 'thử' váy cô dâu
GĐXH - Mới đây, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ hình ảnh diện váy cô dâu xinh đẹp và khiến nhiều người tò mò khi úp mở về việc tổ chức đám cưới.
Thanh Trúc khiến khán giả và người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trong buổi thử váy cưới. Cô còn hài hước chia sẻ: "U45 còn mặc váy cưới đẹp không cả nhà?". Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè và khán giả đã gửi lời động viên, đồng thời bày tỏ mong muốn cô sớm tổ chức đám cưới cùng nhạc sĩ Châu Khải Phong.
Thanh Trúc khoe dáng trong váy cưới xinh đẹp, gợi cảm.
Được biết, sau nhiều năm giữ kín chuyện đời tư, diễn viên Thanh Trúc và nhạc sĩ, ca sĩ Châu Khải Phong đã khiến khán giả bất ngờ khi chính thức công khai mối quan hệ vợ chồng vào giữa năm 2025. Câu chuyện tình yêu âm thầm nhưng bền chặt của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm và những lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Thanh Trúc từng xác nhận đã đăng ký kết hôn từ năm 2023 nhưng không tiết lộ danh tính người bạn đời. Trong suốt thời gian đó, nữ diễn viên lựa chọn giữ sự riêng tư cho gia đình, tránh những ồn ào không cần thiết. Phải đến tiệc thôi nôi con gái đầu lòng diễn ra vào tháng 7/2025, công chúng mới biết người chồng của cô chính là Châu Khải Phong – chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Ngắm hoa lệ rơi", "Anh thích em như xưa" hay "Kẻ viết ngôn tình".
Theo chia sẻ của Thanh Trúc, cả hai đã có quãng thời gian dài đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Nữ diễn viên cho biết chồng không phải là người quá lãng mạn, nhưng luôn chăm chỉ làm việc và dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ con. Chính sự chân thành, trách nhiệm ấy khiến cô cảm thấy hạnh phúc và an tâm trong cuộc sống hôn nhân.
Năm 2024, vợ chồng Thanh Trúc chào đón con gái đầu lòng sau hành trình nhiều lần thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sự xuất hiện của bé Kỳ Kỳ đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình nhỏ. Châu Khải Phong được bà xã tiết lộ là một người cha hết mực yêu thương con gái, luôn tranh thủ thời gian chăm sóc và ở bên gia đình dù lịch diễn bận rộn.
Sau khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy tình cảm của Thanh Trúc và Châu Khải Phong nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.
Trải qua những năm năm gắn bó trong âm thầm, cuộc hôn nhân của Thanh Trúc và Châu Khải Phong được xem là minh chứng cho một tình yêu bền vững, xây dựng trên sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm với gia đình. Dù không phô trương hay ồn ào, tổ ấm của hai nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình yên và viên mãn mà họ đang có.
Diễn viên Thanh Trúc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đến năm 15 tuổi, cô thử sức ở lĩnh vực ca hát. Ít người biết rằng Thanh Trúc từng hoạt động chung nhóm nhạc với Minh Hằng, trước khi cả hai tách nhóm do theo đuổi những định hướng nghệ thuật khác nhau.
Thanh Trúc được đông đảo khán giả biết đến thông qua lĩnh vực diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như "Tình án", "Trà Táo Đỏ", "Trần Trung kỳ án"... Đến nay, nữ diễn viên đã tham gia hơn 50 bộ phim với nhiều dạng vai đa dạng, khẳng định vị trí của mình trên màn ảnh nhỏ.
Con trai 16 tháng tuổi của Diễm My 9X gây chú ý với cột mốc quan trọng trong đờiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Diễm My 9X không giấu nổi sự xúc động trong ngày đầu đưa con trai 16 tháng tuổi đến nhà trẻ.
Tin sao 16/6: Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26, Võ Lê Quế Anh nhan sắc 'cực phẩm'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy chào hè bằng hình ảnh đầy gợi cảm, trong khi đó Võ Lê Quế Anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc "cực phẩm".
Thiên nhiên hoang dã tại vườn quốc gia Côn Đảo lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên VTVXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sáng 16/6/2026, VTV ra mắt dự án "Vietnam Wild Live" với thông điệp "Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức". Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, những câu chuyện về thiên nhiên hoang dã được truyền hình trực tiếp tới khán giả.
Một cuộc thi hoa hậu hủy bỏ phần thi áo tắmGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Miss International 2026 tổ chức tại Tokyo sẽ không có phần thi áo tắm, thay vào đó là sportswear. Sự thay đổi này nhận được nhiều ý kiến từ fan sắc đẹp.
Người đẹp quê Đà Nẵng 'phút chót' mới quyết định thi Miss Grand Vietnam 2026 là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễm Quyên - người đẹp Đà Nẵng, đã quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 ngay trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ. Điều này khiến fan bất ngờ bởi cô là gương mặt quen thuộc của sân chơi nhan sắc Việt.
Lộ kẻ giấu mặt hại công ty của Diệu (Quỳnh Châu)Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sinh rất sốc khi phát hiện ra kẻ đứng sau vụ Thành giả nhảy cầu để ăn vạ, đòi công ty đền bù tiền.
Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.
Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớnGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.
Cương gặp rắc rối vì bị tung clip ra tay đánh TháiXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Thái giăng bẫy để Cương bị kỷ luật, còn Phi Yến gặp mẹ Tuyết Lan để mách chuyện học nhóm với các học sinh cá biệt trong lớp.
Cuộc sống ở trời Tây sau 3 năm ly hôn của Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Cựu người mẫu Mạc Anh Thư, Hoa khôi Thời trang Toàn quốc 2008, hiện có cuộc sống bình yên tại Phần Lan bên con gái sau 3 năm ly hôn.
Con trai, con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển tự tin khoe tài năng trên sân khấu lớnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ hình ảnh hai con tham gia một chương trình nghệ thuật lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân. Tham gia chương trình này, hai bé Kubi và Anna đều nghiêm túc tập luyện và nỗ lực hết mình trên sân khấu.