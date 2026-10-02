Đàm Vĩnh Hưng đón tuổi 55 ở Đà Lạt

Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại TP.HCM, anh bắt đầu hoạt động ca hát từ những năm 1990 và trở thành một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến với các dòng nhạc trữ tình, bolero, nhạc trẻ.

Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng phát hành nhiều album, liveshow và có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Xin lỗi tình yêu, Bình minh sẽ mang em đi, Góc khuất, Nửa vầng trăng, Thành phố buồn... Anh cũng được biết đến với phong cách biểu diễn cá tính và hoạt động nghệ thuật sôi nổi.