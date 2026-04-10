Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong đó quy định đối tượng xét tuyển thẳng vào trường.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026.
Theo thông báo, nhà trường quy định, đối tượng xét tuyển thẳng thuộc diện tuyển sinh đặc thù gồm hai nhóm: diện đặc biệt và diện tài năng.
Thí sinh đăng ký tiếp nhận vào học diện đặc biệt phải thuộc một trong các trường hợp:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
- Người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT;
- Người Việt Nam học tập cấp THPT ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ THPT của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT;
- Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
- Có khả năng theo học chương trình đào tạo thuộc phạm vi tuyển sinh, nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
Thí sinh đăng ký dự tuyển diện tài năng cần tốt nghiệp THPT năm 2026 và thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế;
- Đạt giải chính thức (Vàng, Bạc, Đồng) trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận;
- Tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức.
Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 59 chương trình đào tạo đại học chính quy thuộc 9 lĩnh vực, bao gồm cả khối ngành sư phạm và ngoài sư phạm. Trong đó, có 8 chương trình mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học và Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).
Với phương thức tuyển sinh chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng 3 hình thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT do nhà trường tổ chức (không áp dụng với các ngành năng khiếu).
Thí sinh có thể đăng ký nhiều phương thức vào cùng một mã xét tuyển. Điểm xét tuyển của mỗi phương thức sẽ được quy đổi về cùng thang điểm 30, sau đó, nhà trường sử dụng mức điểm cao nhất để xét tuyển.
Với phương thức xét tuyển theo diện thành tích vượt trội, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng duy nhất vào một chương trình đào tạo.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực SPT 2 đợt vào các ngày 23/5 – 24/5 và 30/5 – 31/5; thí sinh đăng ký dự thi từ nay đến ngày 15/4.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 2/7 đến 14/7.
Nhà trường dự kiến công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13/8.
