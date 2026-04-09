Danh sách các trường đại học xét học bạ ngành Sư phạm 2026 mới nhất
GĐXH - Dưới đây danh sách các trường đại học xét học bạ THPT ngành Sư phạm năm 2026, học sinh, phụ huynh tham khảo.
Theo ghi nhận, tính đến nay, nhiều trường đại học thông báo xét học bạ ngành Sư phạm. Đây là những trường có chỉ tiêu ngành sư phạm lớn, hầu hết được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là cơ sở chủ chốt về đào tạo giáo viên.
Phương thức tuyển sinh chủ đạo ở các trường này là: Tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực.
Trong đó chỉ có trường Đại học Sư phạm 2, Đại học Tây Bắc, Đại học Cần Thơ dùng phương thức xét học bạ vào các ngành sư phạm.
Dưới đây là chỉ tiêu, phương thức xét tuyển vào các trường đào tạo sư phạm năm 2026 như sau:
|
STT
|
Trường
|
Các phương thức tuyển sinh
|
Chỉ tiêu (dự kiến)
|
1
|
Đại học Sư phạm Hà Nội
|
+ Tuyển thẳng.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.
+ Xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội.
|
Hơn 6.000
|
2
|
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
+ Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Xét học bạ.
+ Điểm thi đánh giá năng lực của trường và Đại học Sư phạm TP HCM
+ Kết hợp với điểm thi năng khiếu.
|
Hơn 4.700
|
3
|
Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
|
+ Tuyển thẳng.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và thi năng khiếu.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế.
|
|
4
|
Đại học Tây Bắc
|
+ Tuyển thẳng.
+ Xét học bạ.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với thi năng khiếu.
|
2.390
|
5
|
Trường Sư phạm, Đại học Vinh
|
+ Tuyển thẳng.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm năng khiếu.
|
1.800
|
6
|
Đại học Sư phạm, Đại học Huế
|
+ Tuyển thẳng.
+ Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
+ Xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá với điểm thi năng khiếu.
+ Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực các môn văn hoá do Đại học quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức.
|
Hơn 3.900
|
7
|
Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
|
+ Tuyển thẳng.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.
+ Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội, TP HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.
|
Hơn 2.000
|
8
|
Đại học Quy Nhơn
|
+ Tuyển thẳng.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm).
+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm).
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu.
|
4.500
|
9
|
Đại học Đà Lạt
|
+ Tuyển thẳng.
+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm).
+ Điểm thi đánh giá năng lực.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
|
3.500
|
10
|
Đại học Sư phạm TPHCM
|
+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
+ Xét tuyển học sinh lớp chuyên.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
+ Kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt với học bạ.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.
|
Gần 5.200
|
11
|
Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM
|
+ Tuyển thẳng.
+ Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM.
|
Hơn 3.000
|
12
|
Đại học Sài Gòn
|
+ Tuyển thẳng.
+ Xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM (trừ các ngành sư phạm).
+ Xét điểm thi đầu vào đại học V-SAT (trừ các ngành sư phạm).
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
|
5.600
|
13
|
Đại học Cần Thơ
|
+ Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
+ Xét học bạ.
+ Điểm thi đầu vào đại học V-SAT.
|
12.000
|
14
|
Đại học Đồng Tháp
|
+ Tuyển thẳng.
+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm).
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM.
+ Điểm thi V-SAT
|
|
15
|
Đại học Thủ Dầu Một
|
+ Tuyển thẳng.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT.
+ Xét học bạ (trừ các ngành sư phạm).
+ Điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Sư phạm Hà Nội (trừ các ngành sư phạm).
|
