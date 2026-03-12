Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Thứ năm, 15:45 12/03/2026 | Xem - nghe - đọc
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) đang tập trung cao độ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tài năng Sơn Nguyễn. Tiếng kèn đồng hào sảng hòa quyện cùng những lớp âm thanh dày dặn, uyển chuyển của bộ dây, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất Symphony.

- Ảnh 1.

Tiếng hát thính phòng mẫu mực của Vũ Thắng Lợi giờ đây dường như dày dặn hơn, lấp lánh hơn khi được nâng đỡ bởi Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên chia sẻ đầy tâm huyết: "Cái khó không nằm ở trình độ, vì các nghệ sĩ quân đội có kỷ luật thép. Thách thức là làm sao dung hòa tính nghiêm cẩn của quân đội với sự phiêu lãng của một concert cá nhân".

Nhìn cách nhạc sĩ Hồng Kiên tỉ mỉ chau chuốt từng bản phối cho "Hoa sim biên giới" hay "Xuân chiến khu", có thể thấy một tinh thần làm mới âm nhạc cách mạng bằng tư duy hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái "tình" cốt lõi.

Sau hơn một thập kỷ kiến tạo "gia tài" âm nhạc với 5 liveshow cá nhân, lần này, Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi không còn "đơn độc" kể chuyện.

"Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim chiến sĩ mà còn bằng sự chuyên nghiệp nhất của một nghệ sĩ thực thụ", Vũ Thắng Lợi bộc bạch.

Qua các buổi tập, đồng nghiệp có thể cảm nhận được cách anh "thám hiểm" sâu vào từng ca từ. Tiếng hát thính phòng mẫu mực của anh giờ đây dường như dày dặn hơn, lấp lánh hơn khi được nâng đỡ bởi dàn nhạc giao hưởng hùng hậu – những người đồng đội thân thiết của anh tại MSO.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hà An Huy và Phạm Thu Hà sẽ là khách mời trong chương trình.

Điểm thú vị trong chương trình là sự xuất hiện của các khách mời mang nhiều sắc thái khác nhau, như: tam ca nam âm nhạc Quân đội: Vũ Thắng Lợi – Trịnh Phương – Viết Danh mang đến hào khí của những người lính, "họa mi" Phạm Thu Hà với chất bán cổ điển và Hồng Duyên với âm hưởng dân gian đương đại tạo nên những mảng màu tương phản mềm mại.

Đặc biệt là sự góp mặt của Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol). Màn kết hợp giữa một nghệ sĩ thính phòng quân đội và một đại diện Gen Z hứa hẹn sẽ là "cú nổ" đầy thú vị, chứng minh âm nhạc cách mạng vẫn chảy trôi bền bỉ qua các thế hệ.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu – "phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản – bật mí sẽ không dùng quá nhiều màn hình LED rực rỡ. Thay vào đó, anh chú trọng vào nghệ thuật ánh sáng tinh tế để tôn vinh tối đa tiếng hát và dàn nhạc. Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế sẽ là "cỗ máy thời gian" đưa khán giả đi qua 3 chương hồi: Từ ký ức biên thùy gian lao đến nghĩa tình quê hương và kết lại ở khát vọng hòa bình của một Hà Nội hào hoa.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh. Live Concert "Mùa chim én bay" sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 13/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé Vũ Thắng Lợi: Đầu tư nghiêm túc thì không lo chuyện bán vé

GĐXH - Khi đầu tư cho các dự án âm nhạc, Vũ Thắng Lợi không nghĩ nhiều đến chuyện thua lỗ mà coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào của người nghệ sĩ khi được cống hiến những giá trị đỉnh cao cho âm nhạc.

NSƯT Vũ Thắng Lợi: Hát về người chiến sĩ áo trắng luôn là cảm xúc rất đặc biệtNSƯT Vũ Thắng Lợi: Hát về người chiến sĩ áo trắng luôn là cảm xúc rất đặc biệt

GĐXH - Vũ Thắng Lợi cho biết, bản thân là một người lính và bác sĩ cũng chính là người chiến sĩ áo trắng nên khi hát về ngành Y, anh luôn có cảm xúc đặc biệt.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở Italy

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Khải Phong là chủ mưu hạ uy tín Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'

Bí mật của Trấn Thành và nữ đạo diễn phim 'Bus: Chuyến xe một chiều' bị 'bóc'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.

Xem nhiều

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Vỡ òa giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) bước ra từ đám cháy

Xem - nghe - đọc
CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Xem - nghe - đọc
Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Minh Kiên gặp 'sóng gió' ngay khi mới yêu con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc
Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top