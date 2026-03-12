Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm
GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) đang tập trung cao độ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tài năng Sơn Nguyễn. Tiếng kèn đồng hào sảng hòa quyện cùng những lớp âm thanh dày dặn, uyển chuyển của bộ dây, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất Symphony.
Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên chia sẻ đầy tâm huyết: "Cái khó không nằm ở trình độ, vì các nghệ sĩ quân đội có kỷ luật thép. Thách thức là làm sao dung hòa tính nghiêm cẩn của quân đội với sự phiêu lãng của một concert cá nhân".
Nhìn cách nhạc sĩ Hồng Kiên tỉ mỉ chau chuốt từng bản phối cho "Hoa sim biên giới" hay "Xuân chiến khu", có thể thấy một tinh thần làm mới âm nhạc cách mạng bằng tư duy hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái "tình" cốt lõi.
Sau hơn một thập kỷ kiến tạo "gia tài" âm nhạc với 5 liveshow cá nhân, lần này, Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi không còn "đơn độc" kể chuyện.
"Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim chiến sĩ mà còn bằng sự chuyên nghiệp nhất của một nghệ sĩ thực thụ", Vũ Thắng Lợi bộc bạch.
Qua các buổi tập, đồng nghiệp có thể cảm nhận được cách anh "thám hiểm" sâu vào từng ca từ. Tiếng hát thính phòng mẫu mực của anh giờ đây dường như dày dặn hơn, lấp lánh hơn khi được nâng đỡ bởi dàn nhạc giao hưởng hùng hậu – những người đồng đội thân thiết của anh tại MSO.
Hà An Huy và Phạm Thu Hà sẽ là khách mời trong chương trình.
Điểm thú vị trong chương trình là sự xuất hiện của các khách mời mang nhiều sắc thái khác nhau, như: tam ca nam âm nhạc Quân đội: Vũ Thắng Lợi – Trịnh Phương – Viết Danh mang đến hào khí của những người lính, "họa mi" Phạm Thu Hà với chất bán cổ điển và Hồng Duyên với âm hưởng dân gian đương đại tạo nên những mảng màu tương phản mềm mại.
Đặc biệt là sự góp mặt của Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol). Màn kết hợp giữa một nghệ sĩ thính phòng quân đội và một đại diện Gen Z hứa hẹn sẽ là "cú nổ" đầy thú vị, chứng minh âm nhạc cách mạng vẫn chảy trôi bền bỉ qua các thế hệ.
Đạo diễn Cao Trung Hiếu – "phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản – bật mí sẽ không dùng quá nhiều màn hình LED rực rỡ. Thay vào đó, anh chú trọng vào nghệ thuật ánh sáng tinh tế để tôn vinh tối đa tiếng hát và dàn nhạc. Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế sẽ là "cỗ máy thời gian" đưa khán giả đi qua 3 chương hồi: Từ ký ức biên thùy gian lao đến nghĩa tình quê hương và kết lại ở khát vọng hòa bình của một Hà Nội hào hoa.
Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh. Live Concert "Mùa chim én bay" sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 13/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.
GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
GĐXH - Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.
GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.
GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.
GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.
GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.
Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
GĐXH - Trấn Thành và đạo diễn Luk Vân phim "Bus: Chuyến xe một chiều" đã cho một diễn viên có thể cùng lúc đóng được cả 2 phim điện ảnh. Nhân vật may mắn đó là diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam.
