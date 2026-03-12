Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm

Gần 100 nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) đang tập trung cao độ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tài năng Sơn Nguyễn. Tiếng kèn đồng hào sảng hòa quyện cùng những lớp âm thanh dày dặn, uyển chuyển của bộ dây, tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất Symphony.

Tiếng hát thính phòng mẫu mực của Vũ Thắng Lợi giờ đây dường như dày dặn hơn, lấp lánh hơn khi được nâng đỡ bởi Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Giám đốc âm nhạc Hồng Kiên chia sẻ đầy tâm huyết: "Cái khó không nằm ở trình độ, vì các nghệ sĩ quân đội có kỷ luật thép. Thách thức là làm sao dung hòa tính nghiêm cẩn của quân đội với sự phiêu lãng của một concert cá nhân".

Nhìn cách nhạc sĩ Hồng Kiên tỉ mỉ chau chuốt từng bản phối cho "Hoa sim biên giới" hay "Xuân chiến khu", có thể thấy một tinh thần làm mới âm nhạc cách mạng bằng tư duy hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái "tình" cốt lõi.

Sau hơn một thập kỷ kiến tạo "gia tài" âm nhạc với 5 liveshow cá nhân, lần này, Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi không còn "đơn độc" kể chuyện.

"Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội. Tôi muốn chứng minh rằng người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim chiến sĩ mà còn bằng sự chuyên nghiệp nhất của một nghệ sĩ thực thụ", Vũ Thắng Lợi bộc bạch.

Qua các buổi tập, đồng nghiệp có thể cảm nhận được cách anh "thám hiểm" sâu vào từng ca từ. Tiếng hát thính phòng mẫu mực của anh giờ đây dường như dày dặn hơn, lấp lánh hơn khi được nâng đỡ bởi dàn nhạc giao hưởng hùng hậu – những người đồng đội thân thiết của anh tại MSO.

Hà An Huy và Phạm Thu Hà sẽ là khách mời trong chương trình.

Điểm thú vị trong chương trình là sự xuất hiện của các khách mời mang nhiều sắc thái khác nhau, như: tam ca nam âm nhạc Quân đội: Vũ Thắng Lợi – Trịnh Phương – Viết Danh mang đến hào khí của những người lính, "họa mi" Phạm Thu Hà với chất bán cổ điển và Hồng Duyên với âm hưởng dân gian đương đại tạo nên những mảng màu tương phản mềm mại.

Đặc biệt là sự góp mặt của Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol). Màn kết hợp giữa một nghệ sĩ thính phòng quân đội và một đại diện Gen Z hứa hẹn sẽ là "cú nổ" đầy thú vị, chứng minh âm nhạc cách mạng vẫn chảy trôi bền bỉ qua các thế hệ.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu – "phù thủy" của những không gian âm nhạc tối giản – bật mí sẽ không dùng quá nhiều màn hình LED rực rỡ. Thay vào đó, anh chú trọng vào nghệ thuật ánh sáng tinh tế để tôn vinh tối đa tiếng hát và dàn nhạc. Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế sẽ là "cỗ máy thời gian" đưa khán giả đi qua 3 chương hồi: Từ ký ức biên thùy gian lao đến nghĩa tình quê hương và kết lại ở khát vọng hòa bình của một Hà Nội hào hoa.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh. Live Concert "Mùa chim én bay" sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 13/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

