'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình
GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".
Trong tập 11 phim "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, đặc biệt là có sự xuất hiện của diễn viên Lan Phương. Trong tập phim, Thành (Thanh Sơn) bị cả Chiến (Bình An) và Minh Anh phản bội. Sự đau đớn và đổ vỡ lớn đến mức Thành đã leo lên thành cầu và nhảy xuống sông tự tử. Quyết định dại dột ấy của Thành cũng chỉ bởi Thành quá tin Chiến như tin chính bản thân mình.
Thành và Chiến đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, từ vui buồn cho đến cả những hoạn nạn. Và cũng chính Chiến là người đã giúp Thành thuận đường đến với Minh Anh (Yến My). Chiến giúp Thành tiếp cận Minh Anh, tìm hiểu thông tin về Minh Anh cho Thành. Có thể nói, tình yêu của Thành và Minh Anh thành công cũng là có sự hỗ trợ của Chiến không nhỏ.
Trong suốt những năm tháng thanh xuân của cả hai, nếu như Thành vô tư và thật thà sống với đam mê của mình thì Chiến liều lĩnh - khám phá tất cả những gì Chiến muốn. Nhưng rồi, mọi chuyện đã đi theo hướng khác, Minh Anh bỏ đi cùng Chiến trong đau khổ tuyệt vọng của Thành. Khi cả hai mặt đối mặt với nhau sau đó, Thành nói rằng anh không muốn nhìn thấy cả Chiến và Minh Anh nữa.
Nói là không còn muốn dính dáng đến đời nhau nhưng trong thời gian chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo, với những suy đoán từ 2 nhiệm vụ đã thực hiện trước đó, Thành biết nhiệm vụ thứ 3 cũng sẽ liên quan đến một người nào đó anh quen. Việc bất ngờ gặp một người phụ nữ lớn tuổi trong công viên và những lời nói đầy ám chỉ của người phụ nữ này rằng nếu một người từng đối xử tệ bạc với Thành gặp khó khăn thì Thành có giúp đỡ người đó không khiến Thành mơ hồ nghĩ về Chiến.
Khi Thành nói rằng anh chưa nghĩ đến điều này thì người phụ nữ lạ mặt nói anh hãy suy nghĩ đi là vừa. Và câu nói của người phụ nữ này cứ lưu lại mãi trong đầu Thành, khiến anh cảm thấy bất an và lo lắng. Và nỗi bất an ấy càng rõ hơn khi Thành nhận được nhiệm vụ thứ 3 của mình. Khi nhìn thấy nhiệm vụ mới, Thành hiểu rằng người cần anh giúp ở đây không ai khác chính là Chiến.
Thành bất ngờ khi biết nhiệm vụ thứ 3 chính là Chiến. Ảnh VTV
Thành cứ vương vất suy nghĩ về Chiến. Sự lo lắng cho Chiến đã đi vào cả giấc mơ của Thành. Ở đó, Thành thấy Chiến đang nắm tay mình và cầu xin anh hãy cứu giúp, đừng buông tay...
Và rồi, bất chấp những mâu thuẫn giữa cả hai, Thành quyết định nhấc máy gọi cho Chiến. Nhưng đáp lại anh là không ai trả lời. Điều đó càng khiến Thành lo lắng hơn. Anh đã gọi cho tất cả những mối quan hệ quen biết giữa cả hai và cuối cùng được biết mẹ Chiến đang cấp cứu trong bệnh viện. Khi Thành vào thăm và gặp Minh Anh thì cô đã bỏ chạy. Minh Anh cảm thấy xấu hổ khi gặp lại Thành.
Chiến thực sự đang gặp nạn lớn. Người phụ nữ tên Thơ (Lan Phương) anh quen trong công việc và có nhập nhằng tình cảm quyết định trả thù Chiến. Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối - tra tấn và hành hạ Chiến. Như lời Thơ nói, tất cả dẫn đến ngày hôm nay là do Chiến.
Chiến cho rằng chuyện nhập nhằng tình cảm với Thơ chỉ đơn giản là chuyện đàn ông - đàn bà, sòng phẳng và không trách nhiệm, không ràng buộc. Nhưng Thơ thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy mình bị Chiến lợi dụng và Chiến là người "vắt chanh bỏ vỏ". Nhờ các mối quan hệ của Thơ mà công việc của Chiến thuận lợi, mua được nhà, đổi đời, tìm được việc làm cho Minh Anh... Nhưng Chiến không cư xử đúng mực với Thơ, "lấy oán trả ân"...
Là người phụ nữ giàu có cả tiền lẫn quyền lực "phú bà" Thơ không chấp nhận để Chiến cư xử với mình như vậy. Thơ muốn lấy lại tất cả.
