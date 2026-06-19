Đặt hũ gạo và tủ lạnh ở đâu trong bếp chung cư để tiền đầy túi, bình an và may mắn

Hũ gạo

Hũ gạo thuộc hành Thổ, đại diện cho kho lương, sự no ấm và tài sản tích lũy của gia đạo. Do đó, vị trí lý tưởng nhất để đặt hũ gạo là các hướng thuộc hành Thổ hoặc hành Kim (vốn tương sinh với Thổ) như hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc của khu bếp.

Hũ gạo cần được cất giữ ở những nơi kín đáo, khuất tầm mắt người ngoài nhưng phải đảm bảo khô ráo và vững chãi. Bạn nên thiết kế một khoang tủ bếp dưới riêng biệt để đặt hũ gạo.

Trong phong thủy, việc đặt hũ gạo lộ thiên, ngay lối đi hoặc nơi dễ nhìn thấy từ phòng khách được coi là lỗi "lộ tài", có thể khiến gia chủ dễ bị hao hụt tiền bạc, người ngoài dòm ngó.

Những đại kỵ cần tránh: Tuyệt đối không đặt hũ gạo hướng thẳng ra cửa chính của căn hộ hoặc đối diện với nhà vệ sinh. Bởi theo quan niệm phong thủy thì uế khí từ nhà vệ sinh sẽ làm vấy bẩn kho lương, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Hũ gạo cần được cất giữ ở những nơi kín đáo, khuất tầm mắt người ngoài nhưng phải đảm bảo khô ráo và vững chãi. Bạn nên thiết kế một khoang tủ bếp dưới riêng biệt để đặt hũ gạo.

Ngoài ra, bạn không nên đặt hũ gạo ngay dưới hoặc quá sát chậu rửa bát để tránh ẩm mốc và có thể làm suy yếu tài khí.

Bí quyết chọn hũ gạo hợp phong thủy, rước tài lộc

Chất liệu: Ưu tiên gốm, sứ, sành thuộc hành Thổ, tượng trưng cho sự ổn định, bền vững, thu hút tài lộc. Đất sét nung cũng là lựa chọn tốt, mang lại năng lượng dồi dào.

Hạn chế dùng hũ nhựa (hành Hỏa, xung khắc với hành Thổ của gạo) và hũ kim loại (không phù hợp để đựng gạo).

Hình dáng và kích thước: Bạn nên chọn các loại hũ tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Hạn chế hình vuông, tam giác, chữ nhật vì sẽ gây mất cân bằng năng lượng. Hũ gạo nên có độ sâu vừa phải, tránh gạo lộ ra ngoài, gây thất thoát tài lộc.

Màu sắc và hoa văn: Chọn màu sắc trung tính, nhẹ nhàng như trắng, kem, nâu đất, vàng nhạt. Các màu này thuộc hành Thổ, tạo cảm giác ấm áp, hài hòa.

Hạn chế dùng hũ nhựa (hành Hỏa, xung khắc với hành Thổ của gạo) và hũ kim loại (không phù hợp để đựng gạo).

Ngoài ra, bạn nên hạn chế hũ gạo có hoa văn cầu kỳ, rối mắt. Nếu trang trí, hãy chọn họa tiết đơn giản, ý nghĩa tốt lành như hoa sen, chữ Phúc, Lộc, Thọ.

Tủ lạnh

Nếu như thời xưa hũ gạo là nơi tích trữ duy nhất, thì ngày nay, chiếc tủ lạnh chính là "kho báu thứ hai" lưu trữ nguồn thực phẩm tươi sống hằng ngày.

Tủ lạnh hoạt động liên tục bằng điện lượng, sinh ra nhiệt nên thuộc hành Kim (về mặt lưu trữ) và có xu hướng sinh Hỏa nhẹ khi vận hành.

Hướng tốt nhất cho tủ lạnh là hướng Bắc hoặc Đông Nam, đây là những hướng giúp sinh khởi dòng năng lượng mát lành, nuôi dưỡng thực phẩm luôn tươi ngon, tượng trưng cho của cải dồi dào. Tủ lạnh nên đặt ở vị trí thuận tiện cho luồng giao thông từ chậu rửa sang bếp nấu, tạo thành thế "kiềng ba chân" (bếp - chậu rửa - tủ lạnh) vững chắc.

Tủ lạnh hoạt động liên tục bằng điện lượng, sinh ra nhiệt nên thuộc hành Kim (về mặt lưu trữ) và có xu hướng sinh Hỏa nhẹ khi vận hành.

Những đại kỵ cần tránh: Lỗi phổ biến nhất ở chung cư là đặt tủ lạnh đối diện hoặc quá sát bếp nấu. Phong thủy cho biết, bếp thuộc Hỏa, tủ lạnh thuộc Kim. Hai mệnh này gặp nhau sẽ tạo ra xung đột năng lượng, có thể khiến tâm lý các thành viên trong gia đình dễ bất hòa, không may mắn trong cuộc sống và tài vận. Ngoài ra, cũng không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào căn hộ, vì dòng khí xộc thẳng vào "kho báu" mở ra sẽ làm phân tán tiền của.

Mẹo nhỏ kích hoạt năng lượng cho hũ gạo và tủ lạnh

Để mạch tài lộc trong bếp chung cư luôn hanh thông, gia chủ có thể áp dụng thêm một vài mẹo dân gian cực kỳ hiệu quả:

Hãy luôn đổ đầy hũ gạo khi gần hết, tuyệt đối không để hũ gạo trống rỗng vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt tài lộc. Tương tự, một chiếc tủ lạnh luôn có sẵn thực phẩm, trái cây tươi sẽ mang lại cảm giác sung túc, thịnh vượng.

Cả hũ gạo và tủ lạnh đều phải được lau chùi sạch sẽ. Sự gọn gàng, thơm tho chính là thỏi nam châm tự nhiên thu hút cát khí và giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.

Đặt một bao lì bao đỏ có chứa một ít tiền thật (hoặc biểu tượng ba đồng xu cổ) dưới đáy hũ gạo trước khi đổ gạo vào.

Cả hũ gạo và tủ lạnh đều phải được lau chùi sạch sẽ. Sự gọn gàng, thơm tho chính là thỏi nam châm tự nhiên thu hút cát khí và giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bỏ qua những lưu ý này khi đặt két sắt, gia chủ khó lòng giàu có GĐXH - Két sắt là nơi giữ tiền của và có năng lượng rất lớn, chính vì thế, phải quan tâm tới những lưu ý đặt két sắt nếu không phù hợp thì tài vận của bạn sẽ bị đi xuống, khó mà giữ được vượng khí.